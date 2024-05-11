4月準備貨幣 創史上第三高

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近一年日平均準備貨幣金額

今年以來市場資金趨緊，中央銀行3月升息後，4月市場資金需求仍未明顯回落。

央行10日公布4月日平均準備貨幣金額雖略減22億元，且已連二個月下降，但仍衝出6兆3,952億元的高水準，創下史上第三高紀錄。

近年我國準備貨幣金額呈現逐年上升，疫情前的2019年僅約4兆元上下，去年起就一路維持至6兆元以上，已是市場新常態，今年央行維持溫和緊縮基調，且第三季還有股利發放旺季，也會使銀行短期資金需求持續上揚，準備貨幣金額逐步朝7兆元邁進。

今年以來準備貨幣金額維持高檔，除年初1、2月的春節資金旺盛期，3月又有新ETF募集資金狂潮，3月底央行意外升息半碼，4月也未見明顯回落。銀行資金調度主管認為，後續進入5月報稅季，緊接著還有6月季底及上半年廠商結帳需求，市場資金將一路趨緊，上半年國內準備貨幣金額預估仍居高不下。

央行統計，4月日平均準備貨幣金額月減22億元，主要是流通在央行外通貨（通貨發行額扣除央行庫存現金）減少487億元，及金融機構存放央行準備金增加465億元。

另外，4月日平均準備貨幣年增率為5.4％，較上月5.48％下降0.08個百分點。累計前四月日平均準備貨幣平均年增率為5.07％，則較上年同期5.96％為低。

央行官員分析，4月雖有公債還本付息、國庫券還本、國庫還款、發放各項補助款與統籌分配款等寬鬆因素；但受公債與國庫券發行、國庫向銀行借款、稅款繳庫及央行定存單淨發行增加等緊縮因素影響，致日平均準備貨幣金額較上月減少。

截至4月底止，央行未到期定存單餘額為7.78兆元，央行單月加發1,251億元收錢，使整體市場更緊縮；而4月銀行隔拆利率攀高至0.812％，5月以來均維持在0.81％之上，持續反映市場資金環境偏緊，5月準備貨幣金額預計上揚。