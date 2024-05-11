狹幅區間盤整 新台幣周線翻黑

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在國內資金匯出，與出口商趁勢進場下，新台幣10日由貶轉升，終場收在32.413元、升4.7分，總成交量略增到16.39億美元。

本周市場消息面多空雜陳，缺乏題材帶動，匯市呈現觀望氛圍，等待下周美國通膨數據公布，盤中交投偏淡，新台幣陷入狹幅區間盤整，在32.3～32.5元區間內震盪，本周累計小貶3.7分或0.11％，周線先前才終止連七黑，本周再度翻黑。

匯銀主管指出，美國勞動力市場出現降溫跡象，新台幣10日開盤短暫升值，匯價來到32.4元後，美元買盤出籠，包括進口商、投信及外資三方勢力匯流，新台幣一度觸及32.5元，出口商則「早已掛單在等」，加上外資轉匯入，匯價由黑翻紅。

今年以來累計19周中，新台幣僅有4周收紅，其餘15周均收黑；僅3月9日當周升0.53％、2月3日當周升0.2％、1月27日當周則升0.43％以及上周升0.57％。本周雖小幅回落，5月以來新台幣仍升值1.29角，後續台股若續強，支撐新台幣，5月月線仍有望收紅。

匯銀主管指出，本周是數據空窗期，市場沒什麼交易量，每日大致都在15億美元上下，主要就先聽美國聯準會官員談話內容，靜候下周美國消費者物價指數（CPI）公布，預計在數據公佈前，美元應不會輕易示弱，數據公布後，預計匯市震盪將加劇。

外匯交易員認為，近期確實無題材發揮，新台幣預計在區間盤整一段時間，32.5元雖有守、但往上32.3元也難以突破；短線除關注CPI議題，後續也可看520總統就職，可能有一波資金行情，若台股有感上漲，不排除帶動外資匯入。

但交易員強調，新台幣及主要亞幣能否反彈，關鍵還是日圓表現，預計沒降息前，日圓應會在區間偏弱位置盤整，下半年美國啟動降息後，整體亞幣才會出現升值動能。

據央行統計，近一周主要亞幣跌多漲少，日圓續貶1.53％、韓元貶0.39％、新台幣及菲律賓披索各貶0.11％，星幣貶0.01％，而馬來幣則升0.02％、人民幣及印尼盾各升0.24％、泰銖升0.37％。