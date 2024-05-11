王道銀前四月EPS 0.44元 年增25.7％

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王道銀行10日公布4月自結獲利，單月合併稅後純益3.47億元，較3月2.42億元成長43.4％，個體稅後純益2.91億元，累計前四月合併稅前淨利19.1億元，較去年同期成長約12.4％，前四月合併稅後純益15.5億元，個體稅後純益12.1億元，每股稅後純益（EPS）0.44元，年成長25.7％。

王道銀近年來獲利連年創新高，2024年第一季累計合併稅後純益12.71億元，比去年同期成長約14.6％，4月單月獲利維持穩健，使得前四月累計獲利持續增長。

王道銀去年合併稅後純益達34.26億元；個體稅後純益為24.92億元，若不計入2022年因租賃合併案所帶來的一次性收益，去年個體稅後純益較前一年度成長24％，EPS達0.87元、年成長26％，獲利創歷史新高。

王道銀獲利亮眼帶動股利亮眼，王道銀今年擬配發普通股每股0.45元現金股息、特別股每股0.425元現金股息，普通股現金股息比上年度成長18％，為近六年高，配發率拉高到51.7％，創近四年新高。

王道銀行董事長駱怡君日前表示，王道銀行連兩年獲利創下新高，「今年股利一定比去年好」，並且維持全配現金股息，維持穩定的股利配發率與股息殖利率，迎合所有的股東包括外資的需求。

另外，王道銀今年海外佈局加速，除了現有大陸、香港及美國據點外，擬進軍澳洲設雪梨代表人辦事處，已獲金管會同意，並考慮於新加坡設立創投公司切入東南亞市場。