防釣魚攻擊 7招保護虛擬資產

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面對網路上可能出現的各種釣魚攻擊，虛擬資產業者提出七種方法，讓用戶提升帳戶安全、自我防護，包括使用金鑰加密進行交易、設置IP存取限制、設置錢包地址白名單、設定兩步驟驗證、管理好個人錢包密鑰、保持最低提領限額，及區隔不同使用裝置和冷、熱錢包。

據幣圈人士透露，日前有一名用戶因不慎點擊釣魚連結，導致其帳戶資訊外洩，虛擬資產全數損失，所幸該用戶先前在比特幣高點7萬美元左右，已先獲利了結一部分，估計這次財損約新台幣10萬元。

幣安安全長（Chief Security Officer）Jimmy Su認為，用戶最根本保護資產的方式就是養成良好安全習慣，一對虛擬資產區隔不同使用裝置和冷、熱錢包，使用單一裝置開啟虛擬資產帳號；二是管理好個人錢包密鑰，不要重複使用相同密碼；三是使用兩步驟驗證（2FA），並及時做好各種裝置系統更新，對任何陌生訊息的真實性抱持懷疑，確保不會輕易落入社交工程的陷阱中。

幣安學院指出，四是所有API金鑰設定IP存取限制，可透過在所有API金鑰上將IP位址列入白名單來完成操作，任何不在白名單內的IP位址嘗試存取都會遭拒，可大幅縮小未經授權或惡意存取的範圍；五是設置錢包白名單，指定某些錢包地址可接收用戶的虛擬資產轉帳，不在白名單的地址都會自動封鎖；六是交易時使用金鑰；七是設定特定時間範圍內的提領金額上限，若真的遭到駭客入侵，也能有效防止大量資金損失。

Maicoin集團提醒，無論是銀行帳戶或虛擬資產帳戶，都建議使用較複雜的密碼，搭配兩步驟驗證（2FA）且儘量以身分驗證器為優先，因為簡訊可能有每日上限20次的規定，若驗證簡訊已達單日上限，將無法更改驗證方式亦無法發送虛擬貨幣。