旺季＋展店 豆府、六角Q1好賺

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連鎖餐飲集團4月營收概況

連鎖餐飲集團豆府受惠春節消費旺季與展店效益，第一季營收8.60億、創單季新高、年增14.8％，稅後純益1.03億元，每股稅後純益（EPS）3.9元，持續維持高檔。六角因「Chatime日出茶太」品牌再造，進入美國市場的前期費用與王座擴張展店等增加營業費用，第一季合併營收9.7億元、年減2.8％，稅後純益5,597萬元，EPS1.23元。

受惠展店效益，豆府、八方雲集4月與前四月累計營收均創同期新高，而因4月假期天數減少，加上去年報復消費衝高比較基期，同時外食產業恢復常軌，亞洲藏壽司、乾杯與築間4月營收均較去年同期衰退。

展望後市，豆府、八方雲集、亞洲藏壽司、乾杯與築間，在國內都將持續拓點展店，而5月母親節與6月端午節、畢業季到來，都將帶動聚餐需求，推升連鎖餐飲集團營運動能並挹注營收。

豆府今年首季新增三家門店，包含「北村豆腐家」淡水家樂福店、「帕泰家」高雄義享廣場店、「涓豆腐」中壢SOGO店。同時豆府旗下各品牌持續強化消費者到店消費體驗，推升豆府第一季營收成長。

豆府今、明兩年目標展店30家，預期2025年邁向集團百店目標。除提升門店數量，豆府集團透過集團APP「豆府鐵粉卡」，增加消費者黏著性，提升會員來店消費及線上購物頻次，豆府跨足零售市場，陸續推出即食與冷凍食品，疫後重啟海外夥伴合作洽談，將為豆府餐飲集團長期發展增添動力。

六角「Chatime日出茶太」在全球多國建立超越百店的經濟規模，並站穩東協市場，下半年將瞄準菲律賓與澳洲市場，以示範店推進「Chatime日出茶太」品牌再造，增加同店銷售，並持續積極擴張北美及歐洲市場，插旗印度、土耳其等新市場，亦在東南亞市場持續推進2、3線城市持續展店，以期美國及新興市場提高市場滲透率，增加營收來源，維持營運穩健向上。