台灣大加入EV100 2030全面使用電動車

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台灣大哥大10日宣布，4月29日已通過EV100申請，5月10日正式加入「全球交通載具電動化倡議EV100（Electric Vehicle 100%）」。

台灣大同步制定四大承諾與兩項額外行動，成為全台灣三家通過EV100會員中，第一家承諾最完整的企業。

台灣大具體承諾2030年前全公司交通載具100％電動化，除公務車輛全電動化、對內籌備推出員工換購電動汽機車的補貼專案，對外更致力串連「EV100電動車生態圈」，攜手USPACE、WeMo等產業鏈夥伴，提供一站式充電營運服務「MyCharge」，打造友善電動車的環境，全面推廣純電汽機車共享服務，驅動交通運具轉型。

落實永續發展，台灣大已率先承諾2040年RE100、百分百使用綠色能源全面減碳之外，對外部利害關係人更積極倡儀並提供減碳解方，透過自建的MyCharge充電平台，從消費者端推動節能永續新生活，解決電動車的里程焦慮。

為實現2030年全公司交通載具100％電動化並推動低碳交通轉型，台灣大制定了四大承諾，一，台灣大公務車與公司車皆改為電動車，二，與計程車和租車平台簽約提供純電車移動方案，三，在公司場域及全國廣設MyCharge充電樁，四，推出優惠鼓勵全民使用。

此外，還加碼規劃了兩項EV100行動，推廣純電汽機車共享服務並籌劃提供員工換購電動車補貼專案。MyCharge已在辦公場域、星級飯店、購物商場、停車場等建置超過150支充電樁，結合「特斯拉超級充電站」和Ucharging平台，解決車位閒置問題，促進電動車普及並降低碳排放。

台灣大總經理林之晨指出，台灣大在「超5G」方針下，秉持「綠色永續（Green）」及「長線思維（Grit）」，加入EV100倡議，公司用車將在2030年之前全面改為電動車，同時將EV100承諾轉化為商業策略，透過增加充電站的站點與數量，創造一個對電動車友好的環境，加速全台電動車普及。