食品股Q1暢旺 德麥、聯華獲利站高崗

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烘焙原物料業龍頭、食品股王德麥首季營收獲利同創新高，稅後純益1.88億元，每股稅後純益（EPS）5.08元；德麥董事會同時通過，香港德麥將購置廠房，以利東南亞發展；而零食與鮮食代工廠聯華食首季稅後純益2.89億元、年增24.57％，創同期新高，EPS1.18元。

德麥在台灣營收貢獻逾6成，烘焙客戶數達1.5萬家，每月成交客戶數達9,500家，優勢在於堅強烘焙師團隊與40輛車隊物流配送，提升物流效益，將斥資9.3億元自建物流倉庫，預計三年工程期後即可啟用。

此外，德麥客戶遍及烘焙、餐飲、飯店、冰品等領域，看好餐飲業產值是烘焙業的5至10倍，去年新設餐飲事業部切入淋醬類和植物奶，增加餐飲深度和廣度，預計今年大展身手，打造第二成長曲線；德麥同步公告4月營收5.33億元、年增16.73％，累計前四月營收逾20.77億元、年增15.79％。

聯華食除了休閒食品餅乾類新品推出，透過小包裝帶動訂單加碼，加上為超商代工鮮食產品，在夏季鮮食銷售暢旺帶動下，首季營收與獲利雙成長，首季營收29.05億元，稅後純益2.89億元，4月營收8.59億元、年增6.35％，累計前四月營收37.65億元，年增5.11％。

食品股后鮮活果汁-KY第一季財報顯示，在大陸內需消費降級衝擊下，毛利受影響，首季合併營收8.69億元，年增5.41％，稅後純益稍減來到5,263.2萬元，EPS守住與去年同期一樣來到1.34元。鮮活4月營收小減8.11％至4.39億元，前四月營收13.10億元。