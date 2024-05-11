申請費時八年 台塑：敦北都更均依法進行

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近期都更議題引發股東詢問關切，主導台塑敦北都更案的台塑建設董事長林善志10日表示，都更案本預計2.5～3年申請完畢，但因期間因疫情、市府認定疑慮以及內政部都更獎勵修法等因素，從申請至今共費時八年，方獲得核准，容積率爭取會一切均依照內政部法定規範申請。

台塑敦北大樓都市更新案在2015年9月提出都更範圍申請，2017年10月都更範圍審查，2018年3月底送件都更計畫；當時台塑大樓原權狀面積為37,377坪，依法申請都更獎勵面積15906坪（法定容積200％*0.3倍），加計原面積37,377坪，合計53,283坪。

林善志指出，都更計畫審查期間因北市府要扣除各樓層梯廳連結走廊之容積約6,000坪，經行文內政部營建署，於2019年6月內政部正式行文市府函示，1996年以前建物無梯廳之規定，所以該梯廳連結走廊部份可計入容積。經市府即依內政部函示重新審查核定為54,154坪（另增加871坪，係各樓層電梯後側及兩側也同意列入建築面積），方於2020年6月完成都更計畫審查通過。

不過，2021年5月內政部都更條例修法，容積獎勵提高為原容積之1.2倍，台塑敦北都更案獎勵面積可再增加3,853坪，因此決定在2021年11月都更計畫重新送件，依內政部修法後之獎勵規定，重新申請都更總面積為58,007坪。

林善志說，2022年11月中旬台塑敦北大樓都更計畫重新審查通過，在柯文哲市長任內共7年2個月，但尚未核定，是待蔣萬安市長就任，於2023年8月4日完成地主分配比例審查，亦即，蔣市長上任後歷經7個月又10天方獲審查通過及全案核定。

因此，台塑敦北大樓都市更新案最後審查通過58007坪是在2021年11月18日柯市長任內送件，而不是蔣市長任內送件，但全案是在蔣市府任內核定，一切均依法謹慎進行。