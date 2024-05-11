BHTC加入 友達4月營收逆勢增

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面板廠近六個月營收表現

面板廠營收4月出爐，受到0403花蓮地震的影響，面板廠出貨普遍均下滑，群創（3481）4月合併營收達192.55億元，較上月減少4.3％、年增13.1％；友達（2409）受惠於子公司BHTC的加入，營收則大幅成長，4月自結合併營收達237.67億元、月增12.1％、年增28％。

由於備貨的需求降溫，5月電視面板價格漲幅明顯收斂，包括32吋、43吋、50吋等中小尺寸電視面板價格已經漲不動，超大尺寸電視面板需求平穩，預期5月65吋、75吋面板還有望小漲3美元。

監視器面板5月續漲，筆電面板也力拚漲價。5月面板緩漲、出貨動能略減，法人預估面板廠5、6月營收大致持平，單季虧損可望持續收斂。

0403大地震之後，幾家面板廠部分廠區都有停工檢修、影響出貨，對於4月的營收都有衝擊。其中，友達龍潭廠因為震度大，受到的影響最大，直到4月底、5月初才陸續復工。

雖然有地震衝擊，但是友達4月2日完成德國BHTC的收購案並自4月起加入合併營收，帶動友達4月營收大幅成長，不過出貨表現則是反映地震的影響，4月面板總出貨面積166.6萬平方米，較3月減少16.6％，與去年同期相比增加1.5％。

電視面板備貨在3月衝高，拉抬群創3月營收突破200億元，不過4月受到地震影響，大尺寸面板出貨減少。群創4月大尺寸面板出貨量共計1,005萬片，較上月減少2.7％，中小尺寸面板出貨量共計1,755萬片，較上月減少31.8％。

彩晶4月合併營收7.13億元，月減11.1％、年減40％。彩晶4月中小尺寸面板出貨量共計1,452萬片，較前一個月減少35.6％，大尺寸及自有品牌出貨量約17.9萬片，較前一個月減少44.6％。

凌巨4月合併營收約5.79億元，月減9.95％，年減24.29％，累計前四個月合併營收25.74億元，年減17.38％。