華城首季EPS 2.29元 創同期新高

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華城（1519）受惠台電強韌電網計畫、外銷美國訂單大增，訂單能見度看到2026年，開始接2027年訂單。尤其電力變壓器輸美增長，提升毛利率，第一季每股稅後純益（EPS）從去年同期0.79元增加至2.29元，改寫同期新高，也創單季第三高。4月及前四月營收雙創同期新高。

此外，華城中壢廠產能處於滿載狀態，第二季起增至三班生產、產線優化及立體智慧倉儲等短中長期措施，將產能擴大，希望今年產能增加3～4成。10日董事會通過斥資8.8億元擴建廠房，以自有資金與融資借款為主，因應營運需求及未來發展。市場認為，華城這次擴建新廠，主要因應台電強韌電網計畫及銷往美國電力變壓器訂單的拉貨需求。

華城10日董事會承認第一季財報，合併營收30.38億元、營業利益6.21億元、淨利歸屬母公司淨利5.98億元，EPS攀升至2.29元，全面改寫同期新高，也創單季第三高。

華城4月合併營收14.66億元，年成長35.2％；前四月合併營收45.04億元，雙雙改寫同期新高。華城指出，前四月營收創高，主因是台電及外銷案訂單成長。

華城表示，台電強韌電網計畫、外銷及綠能產業，是華城去年及今年第一季營收及獲利持續創高的成長三大動能。台電強韌電網計畫釋單，其中18％～20％是華城可爭取的訂單。除此之外，拜登政府推動基礎建設，也帶動美國各州電力公司先後來台採購電力變壓器，助長華城第一季營收及獲利飆高。尤其，外銷比重持續攀升，推升第一季毛利率增長。

華城指出，今年外銷營收占比首度突破40％，其中電力變壓器銷往美國佔外銷比重超過70％，推升今年變壓器營收占比逼近80％。華城表示，明年外銷營收占比上看50％。