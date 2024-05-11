航海王再起 貨櫃雙雄揚帆

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14檔航運股紅通通

在紅海危機、歐美線運價上漲等多重因素刺激下，台股資金大舉轉往航運類股，上市航運類股指數10日爆量飆漲6.34％，包括陽明（2609）、萬海（2615）、中櫃（2613）、台驊投控（2636）等4檔收漲停，貨櫃一哥長榮（2603）也一度衝上漲停價，散裝航運的裕民（2606）、新興（2605）、慧洋-KY（2637）等，股價也齊步大漲。

這波航運類股的上漲指標是萬海，股價連五天上漲達29.15％，10日開盤後直攻漲停，有8.7萬張排隊等船票，成交量擴大到9.4萬張，外資連六日買超共3.1萬張。

萬海4月營收站百億元、衝高至101.08億元，創15個月新高，年增24.32％，第一季每股稅後純益（EPS）1.65元，由虧轉盈，營收及財報優異表現助攻股價大漲。

陽明10日成交量擴大到39.1萬張、成交值233.21億元，雙居台股成交第一名，法人表示，市場提早看到國際運價上漲，而外資連續六日力挺陽明買超共10.4萬張，投信則是連11日買超共3.6萬張，逐步墊高陽明股價。

長榮4月營收連三個月站上300億元，4月營收年增42％，外資連二日買超共2.5萬張。

華南投顧董事長儲祥生指出，這波貨櫃輪的基本面比原想像的還好，因供過於求的問題受到紅海危機等因素扭轉。原先航運巨頭馬士基說2024年貨櫃輪供過於求，明年的供給又要繼續開出來。

他表示，長榮在2023年底紅海危機爆發時先漲了一波，後來00940布局長榮，又漲了一段，因此前幾年長榮股價有明顯修正。但隨著突然出現的貨櫃需求，加上繞道好望角消耗的運力，使得貨櫃三雄營收獲利都很不錯，帶動萬海、陽明落後補漲。

專家認為，近期資金輪動快速，這幾天轉向航運類股，需要注意航運族群可能跟上周的營建股一樣，急漲急跌，須觀察資金留在航運股的時間有多久。好消息是，不只台灣在漲，馬士基的股價也還在漲，可留意馬士基的動向。這波航運股的行情很難複製2021年的榮景，投資人也須留意。