三大事業發威 樺漢營運逐季向上

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樺漢2024年第二季營運展望

工業電腦廠樺漢（6414）10日召開法說，展望後市，樺漢董事長朱復銓指出，受惠三大事業體持續成長，目前在手訂單已增至1,500億元，預估全年營運逐季向上。市場推估第二季營收、獲利將優於2023年同期表現，可望賺近半個股本。

樺漢第一季財報亮眼，單季稅後純益6.31億元，季增48.2％、年增28.2％，EPS 4.67元，創下歷年同期新高。公司表示，2024年第一季受惠ESaaS平台業務市場版圖持續加大毛利率，「AI＋軟硬、雲網端整合方案＋訂閱式服務收入」營收比重自2023年同期的9％增加至12％，推升單季毛利率季增1.7個百分點、年增0.8個百分點，稅後純益率也繳出季增、年增成績。

而系統整合部分，因海外工程案成本增加、其營業淨利減少3.8億元，使得集團第一季營業淨利率季減0.1個百分點、年減1.5個百分點，預料隨著海外工程案學習曲線逐步爬升，毛利率及營業淨利率將有機會於下半年回升。

朱復銓表示，樺漢接單動能持續增溫，目前B／B值約落在1.1～1.2水準，訂單能見度良好，在手訂單相比上一季度增加近百億元、已增加至1,500億元，主因在汽車充電樁、太陽能等領域有新單挹注。

以營運表現來看，2024年第二季營收、毛利將穩定成長，稅後淨利也將高成長，優於2023年同期表現，全年獲利比重預估上下半年約45：55，呈現逐季走揚態勢。

樺漢指出，觀察目前產業對AI轉型需求明顯增溫，第一季Cloud＋Edge AI營收達19.8億元、年增率高達168％，主要受惠智慧城市、工廠、ESG節能減碳等場域應用拉升。

個體營運及品牌通路方面，樺漢受惠歐美市場主要智慧製造、交通、醫療、軍工、彩票博弈等客戶的出貨與服務保持良好的業績成長動能，加上歐洲市場新增電動車、航太等市場客戶對ESaaS訂單需求。整體營運結構優化下，有望挹注2024年營業毛利率、營業淨利率、稅後純益率三率三升。