潤泰小金雞 潤德周漲逾16％ 冠興櫃

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興櫃周漲幅前十大

興櫃市場本周由老將上演520衝刺行情，周漲幅冠軍以做室內裝修工程的潤德（6881）上漲16.64％奪下，生技醫療業的漢達（6620）則以周漲13.9％位居亞軍，半導體業的鋒魁科技（7530）以12.73％拿下季軍。

據統計，本周328檔興櫃股有137檔維持平盤以上，占比41.7％，與上周占比達47.8％相較小幅下降；本周內資資金流入大型權值股，加權指數周漲幅1.86％、下周將挑戰歷史高點的20,883點，而櫃買指數跌深反彈後，本周一度站回所有均線上，但伴隨著中小型股資金流出賣壓，櫃買指數又被壓回月線附近、周線下跌0.94％，興櫃股表現也受抑制。

本周興櫃股漲幅前十強分別為潤德、漢達、鋒魁科技、台視、碩網、驊陞、王子製藥、群登、盛復、傑霖科技等，漲幅從8.94％～16.64％不等，成交量介於75～4,434張之間；在產業分類上，以電子族群占四檔為主，其中半導體業有二檔，其他個股產業則較為分散。

近期營建股漲勢較大，為台股多頭部隊之一，潤泰集團潤泰材旗下小金雞潤德，預計5月21日掛牌上櫃，承銷價為165元，若以5月10日興櫃收盤均價240.67元計算，中籤者每張潛在獲利高達7.56萬元，報酬率高達45％；潤德從5月9日～5月13日公開申購、但張數僅255張，相當搶手，抽籤日則在5月15日。

潤德具備規劃設計建築、室內、景觀、工程施工，以及專案管理的全面性整合能力，並以高階商業大樓為主，且擴及高級住宅社區與其他文創休閒等；2023年全年營收15.22億元、稅後純益1.148億元，年增43.36％，每股稅後純益達（EPS）10.97元，賺逾一個股本。

漢達生技醫藥主要以研發藥物劑型、處方設計等為特色的製藥公司，產品開發主要聚焦於505（b）（2）新藥與高技術門檻的利基型學名藥；將老藥用新複方、新適應症、新使用途徑、新劑型和新劑量等方式重新上市，並提供高技術門檻的利基型學名藥，其505（b）（2）新藥鎖定抗癌、精神科及泌尿科等三大領域；按銷售地區別比重來看，美國占比近9成，漢達由學名藥廠轉型並專攻美加、中國等市場。