外資主導指數、內資掌握行情

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盤勢分析：經濟數據引發市場多空髮夾彎：美國2023年10月底殖利率反轉經驗上周再度重演，非農就業數據不如預期，加上第一季每股獲利（EPS）不佳、中東局勢出現停戰轉圜，市場重新燃起「美國聯準會（Fed）2024年降息2碼的預期」。這個預期基本上是動態調整的，未來每一個經濟數據、聯準會官員表態、金融體系變化，都在檢驗與造成這個預期的反覆移動。

這就是科斯托蘭尼說的狗與主人之間關係，來比喻證券市場與實體經濟連動，主人穩定往前走1公里，狗已經來來回回跳來跳去跑5公里。Fed可能在9月19日宣布降息1碼，但未來四個月裡，市場每天或每周都會進行降息藍圖的預估與修正。

輝達5月22日公布財報與下季展望，財報一定優於預期，展望一定樂觀，新AI晶片GB200掀起搶購，甚至將嚴重影響2025年各雲端服務供應商（CSP）自研AI晶片計畫，而輝達是全球AI投資基金核心持股，目前只有木頭姐的ARK基金建議減持，但實際上仍有部位，預期多數資金在財報公布前資金開始進場加碼。

市場下一個重頭戲是6月4日～6月7日的台北國際電腦展（COMPUTEX），2024年主題是「AI串聯、共創未來」，涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大主題，COMPUTEX將反應真正訂單營收獲利動能，也是AI供應鏈出貨的轉折點，鴻海股價突破前高，將持續帶動「2024年受惠AI的成長股」。

除GB200外，英特爾主攻AI PC，COMPUTEX展也是AI PC下半年能否高成長的關鍵，坦白說，目前AI PC雷大雨小，CPU大幅降價加上強力促銷，才能引起換機潮。

盤面另一焦點是金融股，金融股展現內資力量，中信金與國泰金挾高股利帶動股價領先突破4月高點，國泰金短線股價強於富邦金，凸顯國泰金金控之王的強大資產實力。獲利王的中信金企圖心強，第一季EPS為1.07元，全年挑戰3元，本益比（PE）僅10倍，配息1.8元，現金殖利率5％。

但台灣金融股一直有波段行情最後一棒的魔咒，多頭行情輪漲齊跌，4月起電子走弱，激勵金融上漲，但若出現指數衝高後高檔收長黑K時，電子不同族群股價反應不同；但同質性高的金融股集體大跌風險較大，類似營建股股價集體回檔。

投資策略：

電子股類股輪動，4月激烈震盪各族群走勢分歧，股價創新高與下探年線並存，就指數角度而言，最重要指標股是AI手機晶片聯發科股價領先指數拉回，目前處於低檔，未來指數上攻之際，四大權值股台積電、聯發科、鴻海與廣達應輪動而上。

指數處於高檔，4月中旬起企業公布財報與法說，無論財報表現或是對第二季與下半年展望如何，股價短線下跌機率較大，代表波段獲利賣壓重。

外資主導指數，4月下旬指數上漲最大原因是美國科技股回穩，外資賣壓縮手，熱門標的為AI股、金融股與大型權值股，而美股若進入整理，台股指數也同步震盪整理。

內資掌握行情，資金行情造成類股輪動，短線市場聚焦航運股、營建股、GB200供應鏈、新AI概念股、AI人型機器人，520概念，重電則呈現利多鈍化跡象。