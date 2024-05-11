奇鋐啟動擴產 營運拚季季高

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奇鋐近年營運表現

GP水冷板今年第四季就可望進入量產，散熱大廠奇鋐（3017）液冷散熱進入爆發期，奇鋐估，今年液冷散熱的占比就可望倍增至5％～10％，明年還有望創造倍增營收，今年全年營運朝「季季高」方向挺進方向不變。

奇鋐10日召開法說會，公布首季財報，經結算首季營收153.09億元，年增29.36％，惟獲利表現明顯超前營收，不單毛利率22.03％呈雙增，分別較去年第四季的21.8％及去年同期的19.74％，增加0.23個百分點及2.29個百分點，另每股稅後純益（EPS）4.08元，表現亦優於去年同期的2.85元，獲利成長43.16％。

在水冷布局上，奇鋐表示，目前CSP廠採用的Nvidia GB系列水冷產品已順利通過認證，且是市場唯二通過認證中的一家，預期最快今年第四季就會進入量產，有望推升液冷營收步步高升，初估去年營收占比僅2％的液冷散熱，今年就可望推升至5％～10％，另以現有訂單看來，明年液冷散熱仍可望創造倍增營收。

就未來展望言之，奇鋐表示，第一季因有農曆春節，會是全年的谷底，第二季營收和毛利率都會較首季微幅成長，第三季則可望有「明顯」的成長，全年則會朝「季季高」的方向前進。

訂單源源不斷湧入下，奇鋐也跟進啟動新產能布局，奇鋐表示，大陸與越南廠水冷板（Cold plate）模組月產能約115K，若換算成水冷板，目前月產量約420K，惟因近二個月仍有不少客戶在開標，如果全數標下，年底前水冷板還將再擴產5成。

至於Manifold（分歧管）和CDU部分，奇鋐表示，分歧管目前規畫是年產30K套，另CDU亦備有1K的月產能，會依據未來二個月推進的專案進度，來決定第三季是否要擴產。

奇鋐重申，公司不會盲目擴產，一定是先有訂單再談擴產。

3D VC方面，隨奇鋐越南廠進入量產，越南月產能急速飆高至250K，已正式超越大陸的150K，奇鋐表示，兩地都可望進入「滿產」狀態，預估今年3D VC出貨量約達2M到3M，明年則可望增加至3M到4M，以總產能5M來看，既有的廠地仍足敷使用。