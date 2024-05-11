AI加持 緯創寫最旺Q1

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緯創轉型高毛利事業有成，含括AI伺服器的GPU高階運算相關產品線效益逐步浮現，今年第一季交出營收、獲利雙創同期新高的成績，毛利率刷新同期記錄，稅後純益35.24億元、年增20倍，稅後每股純益1.24元，站上2011年以來同期新高。

相對於去年同期，緯創業外尚有因持股立訊的評價損失認列的影響，今年首季其業外損益由負轉正，儘管其中包含了認列出售印度手機廠予TaTa集團、處分損失460萬美元、約合新台幣1.44億元，單季獲利仍有年、季雙增表現。

緯創於10日召開董事會，除通過首季財報，亦針對正在國內外擴產的部署擴增投資。尤其「因應新業務發展及策略規畫需要」，緯創將台灣新竹湖口廠的擴產資本支出預算提升了4成多，從16.03億元增至22.94億元。

湖口廠為緯創AI GPU相關產品線的主力生產據點，外界推測，此應是緯創為因應後續以輝達Blackwell架構之AI GPU新平台相關產品的生產需求，進行產線調整。

緯創因應將於美國加州建置高毛利的高階運算產品產線規畫，針對收購美國子公司Alpha EMS Corporation增資1,550萬美元，同時在加州租用廠房，初步預計租期長達10年4個月，認列不動產使用權的取得金額，落在2,485萬美元的額度內。

此外，緯創近年持續針對整體事業方向及資源進行調整，陸續處分位於部分位於大陸、馬來西亞的廠房，與印度的智慧手機製造廠之餘，近期持續盤點於中國大陸昆山的廠房土地與業務資源，同時透過整併以節省管理成本、提升營運效率。

不過緯創在非中國大陸地區持續新建置高毛利事業的生產據點，總體產能增加之際，雖大陸產能未縮減，但比重也被稀釋至5成以下。