宏碁報喜 4月營收年增近3成

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宏碁今年營收

受到3月季底出貨高峰拉高基期影響，品牌廠宏碁4月合併營收月減逾35％、回檔至178.5億元，惟在主要PC產品線多有較去年同期的谷底彈升帶動下，單月營收年增29.1％，已有明顯優於疫情前幾年同期的表現。

隨著PC產業持續復甦、並回歸正常季節性周期，上半年雖是消費性電子淡季，不過宏碁第一季在筆電、桌機、電競及Chromebook等PC核心業務部分，營收皆有1成上下的年增幅。

其回溫動能並延續至4月，除了筆電、桌機產品皆有26～27％以上的年增外， Chromebook持續受惠教育相關專案回流，單月營收就有逾93％的強勁年成長，另在商用產品亦有14.3％的年成長。

不僅PC核心事業回穩，宏碁建置多重事業引擎的策略亦持續發酵，旗下非PC及顯示器相關事業在集團整體營收的比重，於4月進一步拉升至達31％。

累計宏碁今年前四個月合併營收年增15.7％、達766.78億元，為2016年以來僅低於疫情期間2021、2022年的同期第三高。其中來自於非PC及顯示器相關業務之營收占比，則達29.6％。

宏碁甫於第一季交出獲利翻倍年增的成績，稅後每股純益0.40元、居2012年來同期第三高。不過因應接下來陸續有新世代CPU平台推出，AI PC產品線還將陸續端出新品，加上進入下半年旺季前的備貨需求，宏碁在過去一季的存貨水位，也拉升至近一年多年高點，但仍在其掌握中。

隨著高通即將發布最新Snapdragon X Elit處理器、加大力道搶進AI PC市場，英特爾、超微等晶片大廠亦加速在AI處理器推陳出新，預期將為宏碁等PC廠推進在AI PC產品線擴展與發展，亦為後續營運挹注動能。