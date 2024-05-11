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友通三大事業 下半年迎復甦

友通總經理蘇家弘。圖／本報資料照片
友通總經理蘇家弘。圖／本報資料照片

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友通（2397）舉行法說會，第一季營運表現雖受終端客戶需求疲弱影響，營收、獲利都有雙位數衰退。友通總經理蘇家弘表示，目前嵌入式事業各區域接單與客群訂單皆成長，資安事業BB值回升到1以上，智動化事業也有所回溫。預估今年上下半年比重約4：6，公司積極備料迎接下半年復甦。

友通第一季合併營收約19.06億元、年減50.1％，毛利率約27.57％，營業利益約7426萬元、年減63.6％，稅後純益約5,195萬元、年減58.6％，每股稅後純益（EPS）0.45元。

蘇家弘表示，第一季的營運表現以三大事業來看，嵌入式事業（Embedded）雖然尚未恢復常態，但毛利率較去年同期成長，達成30％的目標。智動化事業（Automation）則受中國大陸市場復甦緩慢而影響客戶資本支出，不過台灣市場開始出現回溫跡象，接單已逐漸回穩。資安（Security）事業隨著客戶庫存持續調節，訂單出貨比（BB Ratio）目前已回升至1以上，再加上微軟預計推出的Windows 12作業系統，有望在未來帶動資安需求成長。今年上下半年比大約是4：6。

蘇家弘表示，據目前嵌入式事業在手訂單，各區域接單與客群皆呈成長趨勢，並且受惠無人化服務、各區域基礎建設的更新需求，AI邊緣運算、遠端管理對於終端設備的重要性日增，也是友通長期耕耘所在。智慧運輸、智慧醫療與新能源市場中均有AI相關專案正發酵，將持續為友通成長挹注動能。

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