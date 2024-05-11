傳奇 股價反彈成交放量

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因4月意外虧損而連跌兩日的傳奇（4994），10日上演反彈秀。以125元開盤，單日上漲4.8％，終場收在131元，單日成交量為1,484張。

傳奇受惠於減資及新遊戲上市，第一季繳出亮眼成績單，第一季營收4.47億元，年增14.39％，每股稅後純益2.05元，創下近10年來單季獲利新高。不過，因推出新遊戲「晴空物語」日文版本，投入較多行銷費用，以致4月份單月稅前虧損384萬元，每股稅前虧損0.06元。傳奇表示，新遊戲上市的相關營收挹注預計從6月份開始可以看得到具體效益。