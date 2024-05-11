唯一雙增 上市車廠4月營收 裕隆超旺

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上市車廠4月營收表現

車市4月買氣趨緩，國內六大上市車廠單月營收連帶受影響，普遍較上月及去年同期減少，不過裕隆（2201）受惠自有品牌納智捷電動車n7交車逾千輛挹注，4月營收77.2億元，月增7.8％、年增23.06％，唯一雙增，隨n7於5月交車可望進一步擴大，法人看好單月營收續增。

中華車（2204）在MG領牌持穩2,000輛推升下，單月營收40.43億元，年增54.58％，隨首款純電車將於6月上市，後續業績成長動能看好。三陽、和泰車、裕日車及汎德永業4月營收則在單月銷量趨緩影響下，皆出現雙減。

納智捷純電休旅n7在4月領牌增量達1,055輛，一舉登上單月電動車銷售冠軍。由於納智捷自去年10月展開萬元預購後，累計接獲會員及企業客戶合計近1萬張訂單，若以三車型車價分別為109.9萬、129.9萬及134.9萬元計，法人保守推估，對裕隆營收貢獻將自100億元起跳。

裕隆表示，接下來每個月交車數希望逐步增加至1,200～1,500輛，納智捷希望在第三季內首波交車完畢，最快5月就可進行第二波訂車，隨著實車交付後口碑建立，應可催出另波買氣。

中華車MG交車也持穩在高水位，挹注單月營收至40.43億元，月減6.59％、年增54.58％，累計前四月營收162.99億元，年增39.4％，冠於其他上市車廠。目前中華MG有HS及ZS兩車款，首款電動車將於6月發表，在新車效益推升下，可望帶出一波銷量成長。

三陽、和泰車、裕日車及汎德永業4月營收則衰退0.78％至18.32％。和泰車表示，4月營收減少，主因去年LEXUS大量增產交車，致使去年比較基期墊高，但前四月營收915.54億元，年增2.27％，仍創同期新高。

汎德永業指出，雖4月有BMW大量到港交車，但保時捷到港車數較少，5月開始BMW電動車iX1、iX2船班將陸續大量抵港，新車到港數量將更為穩定，再加上保時捷下半年新車上市，樂觀全年營運成長動能。