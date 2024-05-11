特斯拉、小米電動車挹注 麗清 4月營收寫同期新高

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汽車零件廠今年業績續有好消息，板金廠耿鼎（1524）首季稅後純益1.69億元，年增2.84倍，每股稅後純益（EPS）1.02元，衝單季新高；LED車燈廠麗清（3346）在特斯拉Model 3、Model Y以及小米SU7訂單挹注下，4月營收8.13億元，月增58.92％、年增43.91％，創同期高、單月第三高。

累計麗清前四月營收25.59億元，年增24.41％，亦為歷年同期新高，10日同步公告首季財報，營收17.52億元，年增17.57％，創同期高，不過，受到中國大陸新車價格戰影響，麗清部分訂單報價承壓，首季稅後純益3023萬元，年減0.57％，EPS 0.26元。

麗清分析，特斯拉兩車款熱銷，加上獨家供應頭燈、尾燈控制器的小米汽車SU7預購訂單熱絡等因素，帶動整體訂單出貨暢旺。

麗清第一季受到大陸新車銷售市場暢旺，營收較去年同期成長，但因當地市場價格戰持續，麗清部分訂單價格受壓抑，所幸整體產能稼動率維持穩健，加上新台幣及人民幣貶值產生業外匯兌收益，第一季獲利與去年同期相當。

麗清觀察大陸整體車市降價潮延續，以刺激終端銷量計畫，雖有望隨著主要客戶銷量提升而帶動LED車燈模組訂單拉貨需求，面對整體供應鏈價格壓力，麗清已陸續與合作供應商協商因應調整，降低產品成本，以減緩此波降價潮帶來的衝擊。

耿鼎則是在北美AM（售後維修）市場受到車險公司State Farm擴大使用AM件賠付效益下，出貨續增，第一季獲利創單季高，法人對第二季同樣不看淡。