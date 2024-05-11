上銀、大銀：今年營運將季季高

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上銀集團旗下上銀（2049）、大銀（4576）第一季營收縮水，上銀第一季每股稅後純益（EPS）為1.12元；大銀每股虧損0.19元。上銀董事長卓文恒、大銀董事長卓秀瑜10日法說會都認為，第一季是今年營運谷底，最壞情況已過。半導體等產業訂單有回升跡象，今年營運會逐季回溫，上銀今年營收維持成長目標。

上銀首季合併營收55.06億元，季減4％、年減4％，本業獲利4億元、匯兌收益0.88億元，淨利歸屬母公司3.95億元，EPS為1.12元。大銀第一季合併營收4.54億元，季減、年減，主因3C及顯示器等訂單減少及部分訂單延後出貨，本業虧損0.53億元，匯兌收益0.17億元，本期淨損0.15億元，每股虧損0.19元。

卓文恒表示，上銀年初滾珠螺桿及線性滑軌交期達3～3.5個月，客戶備庫存意願不高，上銀接單出貨比近1，3、4月加班消化一些訂單，短急單交期控制在三個月內，目前滾珠螺桿及線性滑軌訂單交期維持在2.5～3個月。會用到大型規格傳動系統元件的基礎建設、航太、新能源及風電等產業訂單回溫，中小型傳動系統元件應用在自動化產業接單還可以，平均交期2.5個月。

卓文恒指出，上銀2022年11月接單開始下滑，2023年中針對量大及標準品的線性滑軌及部分滾珠螺桿進行調整，降幅控制在5％～10％，目前價格維持2023年水平。惟日圓貶值，墊高輸日價格，上銀採部分價格折扣措施，維持日本市占率。

卓秀瑜表示，大銀微米及奈米級定位平台主要應用在半導體等產業，平均訂單能見度2～3個月，部分長單看到12月；精密運動及控制元件訂單以智慧製造等產業為主，訂單能見度1.5個月。

卓秀瑜指出，以巴衝突使得客戶採購定位平台，從每月拉貨變成一次延長到2～3個月拉貨，若戰事緩和又會隨機拉貨，是大銀第一季營收不好的主因。以目前接單來看，隨半導體等產業需求回升有些產品已打樣，第二季起營運逐漸好轉。

卓秀瑜對景氣保守看待，希望整合集團資源，等景氣反轉向上，可抓到成長的動力。