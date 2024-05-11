歐美去庫存 巨大Q1獲利年減37.8％

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巨大（9921）集團10日通過第一季財報，儘管大陸自行車運動風盛行，銷售持續快速成長，但因歐美去化庫存及代工客戶調整訂單影響，首季集團合併營收160.6億元，因高基期而年減20.2％；稅前盈餘8.2億元，年減46.1％；稅後純益5.2億元，年減37.8％，每股稅後純益（EPS）1.33元。

巨大同時公布4月合併營收69.08億元，年減1.75％；前四個月集團累計合併營收229.71億元，年減15.46％。巨大表示，自有品牌4月在歐洲、北美、大陸三大市場的銷售表現，以捷安特大陸內銷表現最突出，中高階車款銷售暢旺，營收年增逾40％；捷安特歐洲營收也出現高個位數成長；僅捷安特美國營收年減約一成。

巨大在自有品牌銷售方面，捷安特大陸內銷首季銷售表現依舊強勁，營收年增雙位數，中高階公路車熱銷，銷售量價齊揚，隨著新車種上市，將續推營收成長。

巨大表示，電動輔助自行車（E-Bike）第一季銷售額受到歐洲市場庫存仍高，各大品牌大打折扣呈現衰退，營收占比降至22％；但短期庫存因素並不影響巨大對E-bike未來發展的信心。E-bike不僅迎合綠能趨勢，透過產品不斷創新及多樣化，將更貼近消費者生活並擴大全球騎乘人口。