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堤維西 業績衝高股價強漲

堤維西日線圖
堤維西日線圖

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堤維西（1522）首季業績衝高，10日股價跳空漲停，鎖住58.3元，成交量5860張，漲停委買量仍高掛約1.4萬張，短中長期均線呈現多頭排列，日KD持續向上、周KD黃金交叉，MACD正值擴大，若量能進一步放大，有望挑戰前高。

在State Farm擴大AM（售後維修）件賠付效益下，北美AM旺季需求熱絡，堤維西本業及匯兌收益表現雙增，單季稅後純益6.28億元，每股稅後純益（EPS）2.01元，改寫歷年單季新高。

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