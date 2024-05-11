堤維西 業績衝高股價強漲

堤維西（1522）首季業績衝高，10日股價跳空漲停，鎖住58.3元，成交量5860張，漲停委買量仍高掛約1.4萬張，短中長期均線呈現多頭排列，日KD持續向上、周KD黃金交叉，MACD正值擴大，若量能進一步放大，有望挑戰前高。
在State Farm擴大AM（售後維修）件賠付效益下，北美AM旺季需求熱絡，堤維西本業及匯兌收益表現雙增，單季稅後純益6.28億元，每股稅後純益（EPS）2.01元，改寫歷年單季新高。
已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！
堤維西（1522）首季業績衝高，10日股價跳空漲停，鎖住58.3元，成交量5860張，漲停委買量仍高掛約1.4萬張，短中長期均線呈現多頭排列，日KD持續向上、周KD黃金交叉，MACD正值擴大，若量能進一步放大，有望挑戰前高。
在State Farm擴大AM（售後維修）件賠付效益下，北美AM旺季需求熱絡，堤維西本業及匯兌收益表現雙增，單季稅後純益6.28億元，每股稅後純益（EPS）2.01元，改寫歷年單季新高。
您可能感興趣的話題
留言討論
熱門新聞 TOP 3more
本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。