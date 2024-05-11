母憑子貴 統一4月績昂

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統一集團受惠統一超商、統一中控、統一本業與統一實等營收成長挹注，4月合併營收達523.39億元、年增18.76％，創同期新高，累計前四月合併營收2,110.97億元，首度突破2,000億元，年增20.30％。

5月起，夏季飲品是銷售旺季，加上母親節、端午節檔期等帶動消費，均有助第二季營收動能。統一在首季獲利增長帶動下，10日股價翻揚1.18％、收77.2元。

由於中國大陸消費降級，價低CP值高的茶飲、預製菜等相對銷售擴大，亦使得統一中控4月營收持續成長。

統一超4月合併營收268.22億元，年增7.8％，創同期新高，累計前四月合併營收破千億達1,078.93億元，年增7.51％，新世代複合商場「Par K* Avenue」與首創「X-STORE 微型商店」等帶動動能，轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、康是美、統一速達黑貓宅急便與星巴克等亦表現亮眼。

台灣7-ELEVEN近期藉由線上線下多元服務渠道，透過聚焦換季輕食、跨界聯名、支持在地等做法，帶動相關業績增逾1成；5月因應母親節超前整合，推出相關主題活動，可望帶動相關類別業績成長近1成。

統一實業則因夏季飲料包材需求大，4月營收亦有逾8%成長，累計前四月營收130億元，年增6.26％，預計至下半年8月可望逐月回穩成長。