晟銘電、迎廣 獲利大爆發

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機殼廠晟銘電（3013）、迎廣（6117）營運持續升溫，晟銘電應主管機關要求公告4月自結損益，單月稅後純益5,200萬元，年增610.52％，每股稅後純益0.26元；迎廣（6117）首季EPS達1.15元，較去年同期轉盈，一季獲利就逾去年全年。

晟銘電目前伺服器營收占比達8成，AI伺服器比重達3成，為美系CSP大廠AI伺服器供應鏈，由於4月營收呈現爆發性成長，激勵晟銘電股價勁揚，晟銘電10日盤後應主管機關要求公告4月自結損益。

據晟銘電公告，4月營收8.24億元，自結4月稅後純益5,200萬元，年增610.52％，每股稅後純益0.26元，加計晟銘電第一季獲利，晟銘電今年前4月獲利1.28億元，每股稅後純益0.65元，已逾去年上半年獲利。

晟銘電4月營收寫下歷史次高紀錄，年增逼近8成，受惠於通用型伺服器緩步復甦，客戶於H100晶片缺料問題紓解，市場估晟銘電5月營收有機會挑戰歷史新高紀錄。

而迎廣4月營收也迎來佳績，據迎廣公告，4月營收擴大成長幅度，單月營收達2.86億元，創下2014年6月以來新高紀錄，月增41.99％、年增79.41％，累計迎廣今年前4月營收10.01億元，較去年同期大幅成長59.96％。

此外，迎廣也公布第一季財報，營收達7.17億元，與去年同期相較，三率三升，且本業獲利率、稅後淨利率雙雙轉盈，單季稅後純益1.02億元，繳出年、季雙增財報成績單，季增29.49％，也較去年同期轉盈，每股稅後純益1.15元，創2018年第一季以來新高紀錄，一季的獲利就打敗過去數年累計獲利。

迎廣今年鎖定AI及液冷伺服器機殼為營運重心，AI比重可望攀升至雙位數占比，由於迎廣首季毛利率較去年同期勁揚13.98個百分點，市場分析，主要是8U及液冷伺服器機殼貢獻所致，迎廣目前伺服器機殼營收比重已逾40％。