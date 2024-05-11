電信三雄 上月營收齊勁揚

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電信三雄4月營收亮眼。中華電（2412）4月營收179.3億元，年成長5.0％並創近七年來4月單月新高。台灣大（3045）4月各項營收獲利指標皆兩位數年增長。遠傳（4904）4月合併營收年增13.5％，維持強勁成長。

中華電4月營收成長，主要受惠於資通訊大型專案入帳、銷貨收入與國際漫遊營收增加帶動，歸屬於母公司業主之淨利31.6億元，年減5.2％，每股稅後純益（EPS）0.41元，年減0.02元。累計前四個月營收728.7億元、歸屬母公司業主淨利125.5億元、EPS為1.62元，皆優於財測目標。

中華電4月ICT整合專標案因國內、外大型專案完工入帳，營收年增超過50％，加上新興業務表現亮眼，IDC及雲端營收因國際公雲服務帶動，年增率達雙位數，資安營收也因校園資訊系統案及金融系統建置案入帳，營收年增率達雙位數成長，帶動整體ICT營收年增率亦達雙位數成長。

台灣大4月自結合併營收150.4億元，稅後純益10.7億元，稅後EPS為0.35元。累計前四個月合併營收633.2億元，稅後純益40.3億元，稅後EPS為1.33元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，4月行動服務營收年增27％，除合併台灣之星的營收貢獻外，5G用戶增加，亦帶動ARPU年增7.3％。獲利方面，在規模經濟及網路整併進度超前助攻下，電信EBITDA站穩27億元，年成長24％，電信營業利益年增16％，創5G開台以來最高。電子商務與家用寬頻也有亮眼表現，帶動稅後淨利年成長12％。

遠傳在合併亞太電信綜效、用戶持續升級5G，以及新經濟業務穩定成長挹注下，4月合併營收81.17億元，年成長13.5％。稅後淨利雖持續受合併之折舊與攤銷費用增加影響，但受益於獲利能力穩定提升，4月稅後純益年增5.2％達到9.49億元，EPS為0.26元。累計至4月合併營收338.63億元、年增15.0％，EPS為1.07元，4月行動服務營收持續上揚。