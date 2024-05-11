臻鼎ABF載板拚Q4損平

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臻鼎-KY（4958）BT載板業務第一季轉虧為盈，公司預期，在高階ABF掌握度高，若產品進度符合預期，ABF載板最快可望於第四季損平。臻鼎看好各類產品線成長，下半年AI手機發表將激勵手機市場，預期下半年可望較上半年勁揚50％。

臻鼎-KY舉行線上法說會，董事長沈慶芳指出，今年景氣如大病初癒緩步復甦，第二季雖是傳統淡季，但各類產品線均可望成長，加上去年第二季的低基期，今年第二季成長幅度可望優於往年，他並預估，上、下半年營運分布約4比6，約當下半年成長50％。

沈慶芳看好未來幾年公司在伺服器及車載營收皆將雙位數增長。AI伺服器產品自2023年開始貢獻營收，2024年持續擴大客戶份額。車載方面，包含ADAS雷達、Domain域控板、及動力電池相關產品公司皆有佈局，今年在產品結構調整下預期將溫和成長，明年加速成長。

臻鼎的IC載板營運成為亮點，第一季營收占比提升至5.7％，其中BT載板稼動率突破80％，單季順利轉盈，下半年稼動率可望進一步推升至90％以上。至於ABF載板，AI及車載展望樂觀，臻鼎陸續通過客戶認證及量產，預估ABF稼動率逐季走升，本季先看35～40％。

臻鼎營運長李定轉強調，ABF資本支出龐大，原以2025年損平為目標，不過因高階產品對ABF需求殷切，臻鼎的工廠當初鎖定高階產品，在其他廠商比較弱的16層板、20層板、大Body Size反而是臻鼎強項，無論是在交貨順暢度、信賴性以及良率均有不錯表現，李定轉看好ABF今年將大幅成長三倍至四倍，且有機會提前至第四季單季損平。

臻鼎也看好在AI產品的滲透率，大股東在GB200伺服器訂單大有斬獲，臻鼎與其在技術上深度合作，且無論是AI伺服器的周邊配板，或是Compute Tray、Switch Tray與各大客戶攜手，AI伺服器對高階HDI需求強烈，這一塊是臻鼎強項，臻鼎於AI伺服器今年將大幅成長，市場份額將逐步拉升。

臻鼎10日公布首季財報，營收325.1億元，歸屬母公司淨利為9.77億元，年增94.1％，EPS為1.03元。