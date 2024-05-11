15檔營收報喜 外資卡位

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15檔4月營收雙增 外資搶買

上市櫃最新營運成績單揭曉，統計4月營收繳出年增、月增雙成長，且近一周外資法人大舉買超的個股，包括華航（2610）、開發金（2883）、台積電（2330）、萬海（2615）等，股價有望上演「有績之彈」。

凱基投顧分析，台股近期重啟漲勢，指數有望向上挑戰新高，上市櫃公司4月營收好壞成為影響股價表現強弱的關鍵因素。因此，在本波段漲勢結束之前，操作上應優先聚焦有營收利多題材助陣，且法人買盤力挺，多方攻擊訊號強勢的個股。

據統計，華航、開發金、台積電、萬海、台新金、誠美材、英業達、健鼎、燿華、富邦金、一詮、信錦、王道銀行、擎亞、台燿等15檔，4月營收較2023年同期成長，並優於3月表現，挾帶業績題材，近一周湧入外資買盤，買超張數區間落在97,733～6,048張之間。

華航4月營收165.73億元，年增9.19％、月增0.4％，已連三月正成長，且第一季財報表現亮眼，稅後純益一舉回升到30.99億元，衝出單季第五高紀錄，年增幅達137％，EPS 0.51元。

法人認為，展望第二季，華航夏季班表保持全線密集，貨運部分重點爭攬半導體機台、電商貨物、消費性電子產品設備、發動機航材等空運主力貨源，並機動調整客貨機運力配置，爭取短期高價包機需求，後續還有暑假出遊旺季題材，吸引外資積極卡位，近一周狂敲近10萬張，10日股價大漲7.09％。

在航運部分，受惠上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連四周反彈，大陸五一長假之後，艙位尚未完全返回，導致持續處於滿艙狀態，加上紅海事件未見緩和跡象，有利支撐運價，第二季運價走勢優於預期，萬海4月營收101.08億元，較2023年同期成長24.32％、月增6.39％，展現業績成長動能。

此外，市場傳出一詮高階均熱片成為輝達B100均熱片供應商，4月營收年增13.75％、月增7.99％，而一詮均熱片營收占整體近2成，預期2024年第一季過後將開始出貨B100伺服器均熱片，AI商機成為重要成長動能，未來營運展望逐季走高。