115檔年月雙增股 閃耀興櫃

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興櫃4月營收前十大

興櫃市場4月營收10日全數公布，營收前十大公司中持續由熟面孔霸榜，其中前十大個股中有五檔繳出年月雙增的好成績，分別為遠壽（5859）、燁聯（9957）、星宇航空（2646）、和淞（6826）與東盟開發（1480），且前四檔的營收也是興櫃前四大的公司。

據統計，全數328檔登錄興櫃的公司中，有115檔呈現4月營收年、月雙增表現，占比35％，與3月有142檔相比，整體業績稍微下滑，主因3月基期較高。興櫃4月營收規模前十大公司排名為遠壽、燁聯、星宇航空、和淞、日盛台駿、東盟開發、富基電通、世紀風電、巧新、兆聯實業等，全是興櫃營收前段班的老面孔，4月營收介於5.76億～79.07億元，其中，和淞表現十分亮眼，4月營收大幅年增133.64％、月增90.76％。

高科技廠房廠務工程和淞2023年獲利表現不俗，全年營收165.4億元，獲利也大賺超過兩個股本、每股稅後盈餘（EPS）達21.05元，雙雙改寫歷史新高，在興櫃市場中獲利及EPS均位居第二名，僅次於興櫃股王印能科技。

和淞是護國神山台積電廠務工程的協力廠商，專注在高科技廠房設施廠務系統工程規劃、施工服務及高科技廠房設施廠務設備代工，主要應用在半導體、記憶體、LCD及封裝測試等產業，相關產業具有產品產值高、資金及技術密集度高的特性，和淞也提供統包工程服務。

而近來成為市場矚目焦點的航空股，受惠於美歐與東北亞旅遊旺季、兩岸即將陸續開放的預期等，星宇航空4月營收26.61億元，再創同期單月新高、歷史次高的佳績，年增率將近6成，客運年增幅亦相當，亞洲輸往美洲出貨暢旺，貨運再創歷史新高；累計1～4月營收106.56億元，年增率約76％。

星宇航空新開台北－香港航線，已進入籌備階段，藉由港澳航線相互搭配，提升旅客便利性，以完善亞太市場飛航網絡；星宇航空3月啟航台中出發至澳門、越南峴港及日本高松三條航線，載客人數優於預期，並將積極評估增加運能，促進中台灣觀光經濟發展；另泰國正式宣布，對台延長六個月免簽政策至11月11日，市場熱度將可延續，星宇自6月起台北-曼谷航線，將穩定增至每日提供兩班飛航服務。