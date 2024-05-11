17檔營運不淡 扮多頭指標

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

17檔營收步步高 外資買盤卡位

上市櫃公司4月營收10日截止公告，據統計，4月營收連兩個月遞增的公司有760多家，顯示公司營運淡季不淡，進一步篩選外資本周偏多加碼股有華航（2610）、台積電（2330）及萬海（2615）等17檔，扮演下周衝歷史新高的要角。

據統計，上市櫃公司約有760家以上4月營收連兩個月遞增，其中，萬潤及宏捷科表現最亮眼，營收連14個月遞增，等於是從2023年初一路暢旺到2024年4月，不過，就外資操作來看，本周卻賣超各二、三千張，明顯趁著股價逢高調節。

此外，還有台汽電連六個月遞增，台揚、牧德、神達、浩泰、乙盛-KY、達發、易華電、力積電、鏵友益、沛爾生醫-創、康全電訊、愛爾達-創、智通、美利達等，營收連四個月步步高升，但外資幾乎都偏空操作。

投資專家普遍認為，外資從4月下旬來，整體偏向買超，但偶爾出現單日一、二百億元賣超，無礙整體對台股偏多操作的走勢，本周再買超268.64億元，累計連三周加碼台股，扮演台股周線連三漲的重要功臣，顯示外資仍是影響台股漲跌最重要指標，因而建議選股最好搭配營收成長及外資買超股。

選4月營收步步高升，連兩個月以上遞增，以及本周外資買超3,000張、且10日仍站在買方（最少買超500張以上），兼具基本面及籌碼面雙優，共有華航、台積電、萬海、誠美材、英業達、寶成、擎亞、台燿、十銓、美律、瑞智、長虹、華固、億光、欣陸、天鈺、新興等17檔，上述外資買超股，4月營收呈現連二～三個月遞增。

投資專家指出，4月上市櫃公司營收衝上3.5兆元，寫下歷年4月罕見優異表現，台積電4月營收寫下史上次高紀錄、月增逾二成，三大法人10日同步買超共8,966張，外資營收亮眼表現，成為市場多頭指標，下周台股能否過歷史新高，台積電將扮要角。

專家表示，營收「五窮六絕」已不再是定律，隨著2024年6月初將有台北國際電腦展（Compuetx）以及蘋果開發者大會（WWDC），各大科技業巨頭將齊聚一堂，能否帶動第二季營收擺脫淡季，呈現淡季不淡，將備受市場關注。