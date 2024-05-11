今年來營收前十強 電子股領頭衝

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上市櫃第二季首張營收成績單公布，全球伺服器市場受惠AI及資料中心需求拉動，國內電子代工大廠業績吞補丸，法人押寶買盤不斷，統計2024年來營收前十大企業，僅鴻海（2317）突破兆元大關，投信連六日敲進1.01萬張，然權王台積電（2330）仍以歷史同期最佳成績為居第二，AI伺服器雙雄廣達（2382）、緯創（3231）也入列，吸引法人買盤大舉搶進卡位。

根據統計，台股單月營收前十強企業依序為：鴻海、台積電、廣達、和碩、緯創、文曄、仁寶、大聯大、台塑化、統一，仍以電子股為大宗；而觀察法人操作，鴻海、台積電本月來獲三大法人買超4.36萬、4.36萬張，廣達近期買盤也大舉轉進，獲連五日加碼3.17萬張。

其中，鴻海4月營收亮眼，單月營收以5,108.96億元，月增14.16％、年增19.03％，寫下歷年同期新高，美系外資看好，輝達（NVIDIA）超級晶片GB200將進一步挹注鴻海業績，催動股價波段大漲近3成。

而晶圓代工龍頭台積電4月營收重返2,000億元大關之上，以2,360.21億元改寫歷史次高，僅次於2023年10月創下的2,432.03億元紀錄，三大法人單日同步加碼8,966張。第一金投顧董事長陳奕光點出，台積電4月營收改寫歷史次高，並拉高2024年第一季季配息至4元，將有利台股520行情發展，可望助攻加權指數於下周直接挑戰20,883點歷史新高。

2024年為AI元年，資策會MIC預估，2024年全球AI伺服器出貨量為194.2萬台、2025年將達236.4萬台，並可望一路成長至2027年的320.6萬台，台系電子供應鏈大啖商機，營收持續穩步走強，也帶動廣達、和碩、緯創、仁寶等業績轉佳。

廣達4月營收973.37億元，月減4.29％、年增25.05％，刷新歷年同期高。法人指出，第一季GPU缺料情況已有所改善，預估第二季起AI伺服器拉貨動能可望明顯轉強，帶動相關營收繳出雙位數百分表成長，並看好AI伺服器在其2024年整體銷售貢獻率，有望提高至24％。

除電子股外，此次包括台塑化、統一兩檔傳產股也躋身前十，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，低位階股、營運轉機股在財報公布時，伺機表現空間擴大，個別2024年第一季財報優於預期股，將可望加入後續類股輪動，5月中下旬均可列為短打參考。