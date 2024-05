邱思瑀無畏挑戰 開啟人生新視野

達人小檔案

台灣出生、南非長大、美國工作,最後回歸出生地創業,這樣成長背景很少有;從高薪律師轉而重新開始從事完全不同領域的創業,不是沒有,但也不多;同時具有前兩者的背景與經歷的肯定是少之又少,甚至是沒有,而這少之又少的人,是ILIFA承菲國際股份有限公司總經理邱思瑀。

邱思瑀的創業之路是從「咖啡與蜂蜜」開始的,「咖啡、蜂蜜」聽起來很普通,但是,是南非特有的咖啡與蜂蜜,那就特別了。邱思瑀與兩位合夥人共同創設的ILIFA,就是首家非洲本土品牌進軍台灣消費市場。

雖然都是咖啡與蜂蜜,ILIFA是用台灣人熟悉的產品,精選南非特有咖啡與蜂蜜,以非洲特有的風味做出市場區隔。

ILIFA,是傳統非洲祖魯族的語言,代表的意思是「遺產、傳承、繼承以及贈與」,以ILIFA為名,也代表著邱思瑀想用「咖啡與蜂蜜」,將非洲特有的文化資產與傳承帶出非洲以外的企圖外,也有著想要讓台灣的消費者喜歡非洲的產品、以及有還有非洲產品的選項,而這個選項,她相信,在台灣,是比現有的選項是更好的。

只是「咖啡與蜂蜜」,不管有多特有、特別,實在是與邱思瑀原本的律師工作相差很遠。邱思瑀與所有人的成長歷程是一樣的,學生時代認真讀書考上理想的學校與科系,踏入社會後進入自己想要的工作、薪水,但是,當工作一段時日,也有了一定成績後,必然會有「十年後,我要成為什麼樣的人?」這樣的人生大課題在腦中打轉。

特別是,邱思瑀是商務律師,商務律師的報酬都很好,講白一點就是錢賺得夠多,但相對的要付出的時間也很多,「超時工作、挑燈夜戰」是常態,幾乎每年跨年時,當客戶參加跨年晚會,她則是在辦公室的桌前「跨年」趕工。

年復一年「超時、挑燈夜戰的工作」的邱思瑀,一年365天幾乎難得見到家人,與家人相處的次數,五隻手指頭都數的出來,難免會問自己:「我這到底是為啥?」只是,每當邱思瑀這麼問自己時,總是會有另一個聲音在腦中冒出:「如果能繼續做下去,也是不錯,不管老闆生意好不好,總是有一份薪水…。」

就在兩種聲音在邱思瑀的心中不斷拉扯糾結時,疫情期間,母親生病,她只能花大錢,讓母親有最好的醫療、生病期間住最好的飯店,讓「別人」照顧自己的母親,而她自己則忙著處理客戶的緊急要務,這讓她很難受,她問自己「這是我要過的生活模式嗎?」

邱思瑀再一次問自己,「這份工作帶給我本身的意義是什麼?我有改變什麼?」她發現答案是:沒有。這讓她下定決心離開日復一日挑燈夜戰、超時、難得見到家人的工作、生活模式,以自己熟悉的南非作為投入創業的起點。

達人座右銘

What doesn’t kill you makes you stronger.

那些殺不死你的,都會讓你變得更強大。