邱思瑀無畏挑戰 開啟人生新視野

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達人小檔案

台灣出生、南非長大、美國工作，最後回歸出生地創業，這樣成長背景很少有；從高薪律師轉而重新開始從事完全不同領域的創業，不是沒有，但也不多；同時具有前兩者的背景與經歷的肯定是少之又少，甚至是沒有，而這少之又少的人，是ILIFA承菲國際股份有限公司總經理邱思瑀。

邱思瑀的創業之路是從「咖啡與蜂蜜」開始的，「咖啡、蜂蜜」聽起來很普通，但是，是南非特有的咖啡與蜂蜜，那就特別了。邱思瑀與兩位合夥人共同創設的ILIFA，就是首家非洲本土品牌進軍台灣消費市場。

雖然都是咖啡與蜂蜜，ILIFA是用台灣人熟悉的產品，精選南非特有咖啡與蜂蜜，以非洲特有的風味做出市場區隔。

ILIFA，是傳統非洲祖魯族的語言，代表的意思是「遺產、傳承、繼承以及贈與」，以ILIFA為名，也代表著邱思瑀想用「咖啡與蜂蜜」，將非洲特有的文化資產與傳承帶出非洲以外的企圖外，也有著想要讓台灣的消費者喜歡非洲的產品、以及有還有非洲產品的選項，而這個選項，她相信，在台灣，是比現有的選項是更好的。

只是「咖啡與蜂蜜」，不管有多特有、特別，實在是與邱思瑀原本的律師工作相差很遠。邱思瑀與所有人的成長歷程是一樣的，學生時代認真讀書考上理想的學校與科系，踏入社會後進入自己想要的工作、薪水，但是，當工作一段時日，也有了一定成績後，必然會有「十年後，我要成為什麼樣的人？」這樣的人生大課題在腦中打轉。

特別是，邱思瑀是商務律師，商務律師的報酬都很好，講白一點就是錢賺得夠多，但相對的要付出的時間也很多，「超時工作、挑燈夜戰」是常態，幾乎每年跨年時，當客戶參加跨年晚會，她則是在辦公室的桌前「跨年」趕工。

年復一年「超時、挑燈夜戰的工作」的邱思瑀，一年365天幾乎難得見到家人，與家人相處的次數，五隻手指頭都數的出來，難免會問自己：「我這到底是為啥？」只是，每當邱思瑀這麼問自己時，總是會有另一個聲音在腦中冒出：「如果能繼續做下去，也是不錯，不管老闆生意好不好，總是有一份薪水…。」

就在兩種聲音在邱思瑀的心中不斷拉扯糾結時，疫情期間，母親生病，她只能花大錢，讓母親有最好的醫療、生病期間住最好的飯店，讓「別人」照顧自己的母親，而她自己則忙著處理客戶的緊急要務，這讓她很難受，她問自己「這是我要過的生活模式嗎？」

邱思瑀再一次問自己，「這份工作帶給我本身的意義是什麼？我有改變什麼？」她發現答案是：沒有。這讓她下定決心離開日復一日挑燈夜戰、超時、難得見到家人的工作、生活模式，以自己熟悉的南非作為投入創業的起點。

達人座右銘

What doesn’t kill you makes you stronger.

那些殺不死你的，都會讓你變得更強大。