大陸智財權抬頭 張博堯投身風口

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達人小檔案

過去大陸「山寨」產品常遭人詬病，但隨著智慧財產權意識抬頭，相關制度正逐步完善。廣州台商、粵創研總經理張博堯坦言，目前所處的智慧財產權輔導諮詢業比較「內卷」（即競爭激烈），一方面是經濟進入調整期，另一方面隨著體制逐漸完善，企業及個人愈加重視，對該領域前景深具信心。

粵創研的主要業務為企業提供智慧財產權、大陸政府相關的科創項目政策輔導諮詢，客戶以具有一定創新研發能力的陸企為主。張博堯說：「例如客戶要申報科技項目，可能在財務、智慧財產權或文書上需要規劃輔導時，我們就擔任這角色。」此外，粵創研也會做一些海外招商工作。

創業落腳廣州

2023年是張博堯到大陸發展的第一個「十年」。因為父親在深圳經商的緣故，張博堯18歲那年（即2013年）離開台灣，到大陸求學。張博堯說：「我當時最喜歡逛兩個地方，一個是廣州三元里（皮具批發重鎮），另一個是深圳華強北（電子產品批發商圈）。但這兩個地方突顯出智慧財產權體制尚不完善，所以就決心往智慧財產權相關領域發展。」

至於為何選在廣州創業？張博堯指出，在大陸一線城市中，廣州的創業成本相對較低，如房價、生活支出比較低。此外，廣州保留傳統的一面，不像深圳、上海的生活節奏特別快且感覺年輕，但也相對不容易保留最原始的那一面。張博堯說：「我喜歡廣州的味道，跟人的性格有關，我出遊喜歡看具有歷史性、代表性的事物，我喜歡文化保存的氛圍，所以選擇落腳廣州。」

智財權在大陸仍待完善

張博堯自入行開始，就持續關注大陸智慧財產權及科創項目政策，發現到相關制度正逐漸完善，但制度具有進步空間。張博堯認為：「智慧財產權從業人員未來可能會有相關門檻，會受到監管嚴格要求。」這就是體制完善最好的證明。

張博堯指出，智慧財產權是保護民眾的智力所帶來的勞動成果，並享有此權利。而民眾投入精力、資金所研發出來的成果，卻可能因為智慧財產權保護不完善所影響，此事可大可小，因此預期大陸在相關體制上會愈來愈完善。

達人座右銘

投之以桃，報之以李。

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