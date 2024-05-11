高雄房市 美術館特區 中古屋強漲

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高雄美術館與農16，並列高雄兩大豪宅聚落，除了金字塔頂端的富人，建商為了吸引更多潛在買家進駐美術館，改推2～3房產品，隨著房價大漲，預售屋和新成屋都已從5字頭起跳，而屋齡五年內的大樓產品，也從2020年的每坪27.82萬元，漲至目前的42.2萬元，四年漲幅達51.69％。

永慶不動產農十六凱璿加盟店東周文惠表示，高雄美術館園區除了屬於規劃完善的重劃區，更擁有獨一無二的12萬坪綠地，與農16並列高雄兩大豪宅聚落，為了滿足中產階級的居住需求，建商也陸續推出2～3房的產品，目前新的預售案或新成屋，每坪開價都是50萬到60萬元之間。

她說，美術館的中古屋價格，同樣水漲船高，以屋齡五年內的大樓住宅為例，在2018年到2020年之間，大約介於每坪25.25萬到27.82萬元，不過，房價從2021年開始飆漲迄今，平均每坪的成交價已經來到42.2萬元，四年漲幅達51.69％。

周文惠指出，十年前，生活機能尚未完備的美術館特區，在台鐵地下化、以輕軌完工全線通車之後，北往高鐵左營站、南至南高雄，交通便利性大增，加上西鄰農16特區，又有12萬坪綠地公園，提供居民休憩運動，進而吸引各品牌美食餐廳進駐，可說是「離塵不離城」的低密度開發住宅區，「居民搬進來之後，就很少再搬出去了」。

她說，美術館特區除了金字塔頂端的豪宅客進駐，隨著建商陸續推出2～3房的大樓產品，許多在地高雄的換屋族、或是部分首購族，也基於自住考量，選擇美術區總價1,000萬元左右的無平車二房產品、或是總價1,200萬元左右的機械車位二房產品。

如果有充足預算，三房加平面車位、總價2,200萬元左右的產品，也是最受歡迎的產品之一，周文惠表示，由於美術館特區中古屋釋出物件不多，因此，只要符合前述條件的產品，一釋出就會很快成交，近日，該加盟店就有三天內成交的紀錄。

在接受委託購屋的過程中，一位買家看上A大樓，但事先強調，整棟大樓絕對不可以是凶宅，周文惠指出，由於有傳言說該棟大樓曾有人輕生，但為了查證該傳說是否屬實，該加盟店遍訪警察機構、鄰里長和大樓管理員，證實不是凶宅，並將事情原委向客戶說明，最後，該客戶雖然請示神明意旨之後，未能成交，不過，該客戶則因信任永慶不動產農十六凱璿加盟店，而委託另一個看上的物件，並順利成交。