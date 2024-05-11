BMW i7 M70 xDrive 攀電能巔峰

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全新世代BMW 7系列成就了BMW電能頂尖之最，為世界開創前所未見的豪華移動可能，極具顛覆性的創新設計與前瞻科技不僅獲得了全面性的讚賞，灌注頂尖純電動能科技與M純正性能血統的全新BMW i7 M70 xDrive，更激起眾多熱血BMW性能車迷的熱烈討論，為饗車迷期盼並展演對手未曾企及之電能巔峰領域。

BMW總代理汎德正式發表全新首創BMW i7 M70 xDrive純電性能旗艦，建議售價為新台幣888萬元，立足於匠心獨具的細膩與尊爵非凡，全車M Performance專屬外觀套件與畫龍點睛般的座艙熱血細節點綴足以讓人令人血脈賁張，而全新世代BMW eDrive電能科技為i7 M70 xDrive創造出最高659匹、1,100牛頓米的最高綜效動力輸出，僅需3.7秒便能讓車速突破100km/h，成為BMW電動車款之中性能最強大的車型，以熠世風采打造出無界之境。

完美展現性能與節能兼具的當代豪華電能領域典範，全新BMW i7 M70 xDrive具備總容量達105.7kWh的鋰電池模組，最高續航里程可達559km，可支援最高195kW的充電功率，從10％充電至80％僅需34分鐘，更僅需6分鐘就能補充100km的續航里程表現。

除了擁有能主動預判前方路況與駕駛反應，於最適時機進行動能回收的主動式動能回充系統之外，i7 M70 xDrive更配置了最高可增加25％續航里程的全新MAX RANGE最大續航里程模式，讓駕駛在享受i7 M70 xDrive暢快淋漓的純電駕馭樂趣同時，更無須擔憂續航里程表現，展現BMW i卓越頂尖的電能演繹。全新BMW i7 M70 xDrive豪華純電性能旗艦：https://mybmw.tw/BMWi7M70。