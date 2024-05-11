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新車款亮相 SUBARU攜手ELLE 打造風格運動盛會

  • 工商時報 李翊榛
●跨界潮旅與台灣空手道女神文姿云驚喜現身共同呈現CROSSTREK GT EDITION，展現運動與時尚的絕魅組合。圖／業者提供
●跨界潮旅與台灣空手道女神文姿云驚喜現身共同呈現CROSSTREK GT EDITION，展現運動與時尚的絕魅組合。圖／業者提供

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SUBARU首次與知名時尚媒體ELLE合作，於2024 ELLE Run With Style風格路跑活動大放異彩，聯手打造一場充滿「加倍敢動」與時尚魅力兼具的風格運動盛會。

本次於現場展出新上市的跨界潮旅CROSSTREK GT EDITION，並邀請台灣空手道女神文姿云現身SUBARU展區站台，車壇與體壇兩大亮點跨界結合，完美呼應CROSSTREK GT EDITION「加倍敢動」的產品精神。現場由SUBARU與文姿云攜手帶領跑者們一起風格起跑，如同CROSSTREK GT EDITION盡情展現動感魅力與自我風采。

全台最時尚的風格路跑「2024 ELLE Run With Style」今年邁入第十屆，甫於2023年上市之跨界潮旅CROSSTREK，時尚造型、便利機能以及運動性能，滿足消費者多樣的駕駛樂趣以及生活風格，與ELLE Run With Style的跨界精神不謀而合。

SUBARU於ELLE Run With Style活動現場打造時尚與動感兼具的「風格潮旅」展區，展演新上市的CROSSTREK GT EDITION，並提供限量精美賞車禮發放給現場跑者與民眾，而本次活動最大的亮點，即為台灣最知名的空手道女神文姿云驚喜現身活動現場為SUBARU站台，與CROSSTREK GT EDITION呈現力與美的完美結合。

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