Lexus小小遊戲設計師 報名開跑

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今年夏天，最受親子喜愛的Lexus小小系列活動再次推出新主題，從理財、星級主廚、插畫家到短影音達人，Lexus規劃一系列職人體驗課程，帶領車主子女探索多元領域的樂趣，學習各種專業技能，活動推出以來深受車主好評，在車主的熱烈迴響下，今年推出全新的「Lexus小小遊戲設計師」活動，即日起開放限額報名，跟著Lexus一同在玩樂中Experience Amazing！

在「小小遊戲設計師」一日體驗中，Lexus精選受到全球2億玩家喜愛的Roblox遊戲平台，並邀請專業師資團隊CodingBar，教小朋友學習最適合做為入門的Lua程式，讓小朋友在學習中環遊世界、設計遊戲體驗關卡，更將在虛擬世界中駕馭Lexus經典車款，結合遊戲與數學、英文、物理等學科的學習過程，透過實作練習3D建模與場景創建等，建立程式語言的基礎，在課程結束後，可以與親朋好友分享自己設計的遊戲，還享有額外3個月的線上學習平台使用權，回家繼續學習程式概念。

今年暑假不僅要玩Roblox遊戲，還要成為Roblox的遊戲設計師，Lexus小小遊戲設計師活動將於7月展開，全台共計6場次，每場限額20位學員，邀請所有Lexus車主踴躍報名，讓小朋友們一起學習遊戲設計，並且共同創造Amazing的無價回憶。詳細活動辦法及相關說明請參考Lexus官方網站。