麗寶寵媽來Shopping 歡樂一整天

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

麗寶OUTLET MALL《寵媽來Shopping》活動，邀請全家人陪媽媽吃喝玩樂Shopping歡樂一整天。即日起至5月12日，當日消費滿2,000元還可以抽FUJI按摩椅、iPhone 15、麗寶賽車旅店住宿券；麗寶福容大飯店推出母親節《寵愛媽咪感恩饗宴》，福粵樓以精緻的星級饗宴，獻給辛勞付出的媽媽們！歡迎全家一起陪伴媽媽挑禮物、享美食、玩樂Shopping寵愛媽咪吧！

母親節送禮是子女們表達心意的時機，麗寶OUTLET MALL現在正舉辦「JIE YUN國際精品展售會」BURBERRY、GUCCI、COACH、MICHAEL KORS等品牌包2.8折起；「Champion休閒鞋特賣會」特價590元起；A區1F新櫃Ccilu，是實踐永續循環的環保休閒品牌，屢獲德國紅點、iF等國際級的設計大獎。

即日起至6月30日，第2件再享95折，滿3,500元再贈品牌LOGO手提包。另外，以人體智慧工程主導的鞋履品牌，A區1F FitFlop，即日起至5月12日，全品項買一送一；B區1F uniarts，即日起至5月14日，全面5折起，單筆消費滿3,000元現抵200；滿5,000元現抵500；C區2F MASTINA。

即日起至5月14日，單筆消費滿2,500元現抵300；B區1F華歌爾專櫃的金華歌爾、摩奇系列麗寶獨家6折，特價品690元起／件，4件再享8折；C區1F義大利精緻皮件品牌COCCINELLE推母親節優惠，優惠資訊請至官網（https://www.lihpaooutlet.com.tw）查詢。