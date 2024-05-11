大葉校園徵才博覽會 開心就業

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大葉大學與勞動部勞動力發展署中彰投分署8日共同舉辦「龍來大葉‧開心就業」校園徵才就業博覽會活動，邀請40家優質企業參與，提供超過2,000個職缺，現場還有履歷自傳健診服務與職涯探索測驗，幫助求職者強化職場優勢，提升就業競爭力。

大葉大學校長方文昌指出，學校擁有七大學院，為了讓學生順利銜接就業，學務處職涯發展中心特別在畢業季前夕辦理校園徵才博覽會，提供就業媒合平台，協助學生找到理想的工作，同時幫助企業尋得優秀人才。參加的40家廠商涵蓋各領域，產業別包括製造業、營建工程業、批發及零售業、住宿及餐飲業、出版影音及資通訊業、金融及保險業、公共行政及國防、教育業、醫療保健及社會工作服務業等。

大葉大學校友總會也到校設攤，理事長徐炳欽表示，校園徵才博覽會不只是為應屆畢業生提供就業機會，也讓有志進入產業實習的在校生可以提早做準備。勞動部勞動力發展署中彰投分署秘書郭惠怡說，校園徵才活動不只是廠商前進校園找人才的機會，更讓青年可以了解廠商需求，找到合適的工作，也歡迎大家善用勞動部的資源。

彰化縣政府勞工處就業服務科科長陳靖玟強調，勞工處是大家職涯一生的夥伴，多了解勞工權益與政府資源，可以為自己創造就業優勢。