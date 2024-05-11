財富最低20％家庭藏假性貧窮？「這」數據暗藏玄機

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主計總處日前公布110年家庭財富統計，最貧窮的20%家庭財富淨值僅新台幣77萬元，然而，細看統計數字會發現暗藏玄機，第1分位組（最貧窮20%）擁有的房地產淨額竟高過第2分位組，顯示此分位組當中，很可能存在「假性貧窮」。

主計總處首度運用「家庭收支訪問調查」樣本，結合資產、負債相關大數據，編製家庭財富（資產─負債，即淨值）分配統計，結果顯示，110年底平均每個家庭財富為1638萬元，中位數為894萬元。

如果將110年底全國家庭財富由低至高、分為5等分，第1分位組（最低20%家庭）平均每戶77萬元，僅占全體家庭財富0.94%，相當微薄。

然而，細看第1分位組家庭的資產及負債，主計總處官員認為，這裡面不全然是外界認為的「窮人」，很可能暗藏高資產族群。

主計總處官員指出，有個數據比較奇特，首先，第1分位組家庭的房地產淨額為224萬元，高於第2分位組的204萬元，較窮的組別反而握有較高房地產資產，不太符合常理。

另外，家庭金融性負債以房貸為大宗，第1分位組房地產淨額為224萬元，金融性負債卻有405萬元，主計總處官員表示，如果是房貸，貸款金額不會比房地產市價還高。

綜合以上因素，主計總處官員推測，有些高資產、同時有高負債的家庭，雖然很富有，但扣掉負債以淨值來算，就落入第1等分位，導致「這個等分位的資產配置有點畸形」。

至於為何會同時存在高資產及高負債，主計總處官員表示，不同族群本來就有不同的行為表現，可能是將手上的不動產抵押，或是股票質押，雖然負債變多，但他們能夠再把這筆資金做其他運用，甚至投資。

從「家庭財富及收入十分位之聯合家數分配」也可看出，多數情況下，台灣家庭的收入與財富呈現正相關，但確實存在少部分的特殊狀況。

台灣891萬戶家庭當中，有3.7萬戶的家庭，收入位居頂端的第10等分位，財富卻落入最低的第1等分位。主計總處官員推測，收入是流量的概念，財富則是存量，高收入卻低財富，除了負債多，也可能是賺得多、花得也多。

台灣也有2萬戶家庭財富位居最高的第10分位，收入卻是第1等分位，此情況可能是家有祖產、有富爸爸，或是多元財富管道，因此生活無虞。