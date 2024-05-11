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成都黃埔辦學時間最長 四川展千餘文物紀念建校百年

  • 中時即時 朱紹聖
四川黃埔同學代表22期生葉敦重，在展場與經人工智慧修復過的年輕舊照合影。（朱紹聖攝）
四川黃埔同學代表22期生葉敦重，在展場與經人工智慧修復過的年輕舊照合影。（朱紹聖攝）

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今年6月16日是黃埔軍校建校100周年，海峽兩岸近期圍繞該重要時間點舉辦系列紀念活動。由大陸黃埔軍校同學會指導、四川省黃埔軍校同學會主辦的「愛國革命—紀念黃埔軍校建校100周年主題展」開展儀式，10日上午在四川省建川博物館舉行。

據了解，「愛國革命—紀念黃埔軍校建校100周年主題展」展館面積2000多平方公尺，陳列圖片1200多幅、文物展品1000多件，其中包括9件國家珍貴文物和25尊黃埔同學雕塑。四川黃埔同學代表23期生曾廣文、穆健生，22期生葉敦重、陳朝棟，黃埔戰幹團白健彬等黃埔校友出席活動。

四川省政協副主席歐陽澤華致詞介紹，四川黃埔情緣深厚，四川現有黃埔同學28人、後代聯誼工作委員會委員140多人、黃埔組織涉及13個市（州），人數均居全國前列。四川也已成為大陸西部與台灣人員往來最為頻密、經貿合作最為密切，文化交流最為活躍的省份。

黃埔軍校同學會副會長陳知庶則指出，黃埔軍校成都本校作為歷史上培訓軍事幹才最多、同一校址辦學時間最長、大陸訓練學員人數最多的本校，吸納了14期至23期學員受訓，畢業學生上萬名，在現代中國軍事史上留下了厚重而深遠的記憶。

軍事歷史專家、歷史文化戰略專家陳宇，北京市黃埔軍校同學會長覃珊，四川省黃埔軍校同學會會長曾廣文，台灣黃埔軍校同學後代聯誼會長丘智賢，四川省建川博物館館長樊建川在開展儀式上分別致詞。

隨後，來自北京、江蘇、湖北、湖南、廣東、雲南、貴州、重慶、陝西等大陸省級黃埔軍校同學會負責人，常住四川台籍代表，港澳及海外黃埔後代親屬代表，四川黃埔後代親屬代表共300多名來賓現場觀展。

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