「正德獎學金」廣助弱勢學子突破逆境 愛心廚房展安定人心力量

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「113年春季清寒獎學金頒贈典禮暨老和尚與青年學子有約」於日前同步於正德高雄總院等11家全台各分院舉辦，立法委員許智傑及李昆澤、高雄市政府市政顧問蘇致榮、鳥松區區長盧雪紅等貴賓皆親臨高雄總院共襄盛會，該活動致贈獎學金達400萬元，全台共計544名學子受惠。

「正德清寒獎學金」自民國90年開辦至今已邁入第23年，正德社會福利慈善基金會秉持著創辦人常律老和尚以「教育來廣度眾生」理念，幫助無數弱勢家庭子女減輕就學負擔，順利完成學業。

常律老和尚於高雄總院，透過直播方式與所有獲獎學子進行Ｑ＆Ａ人生座談，現場反應熱烈，老和尚藉由其豐富人生閱歷，為莘莘學子們的人生迷惘與困惑釋疑解惑，指點迷津，令在場青年學子們獲益良多。

正德基金會長期致力社會公益不遺餘力，自105 年8 月起，於全台設立24 家愛心廚房，每日供應午晚餐，提供健康好吃兼具正能量的素食餐點，每餐皆開放上百位街友、貧戶等食客前來愛心廚房免費用餐，平均每年用餐人數逾100萬人次。

獲獎的邱同學也在活動中分享經歷，他指出：「正德就像是一個善念中繼站，運用有效方式把愛傳達出去，用百分百的用心濟助弱勢民眾，且不收任何費用。」正德愛心廚房，讓弱勢民眾不致因三餐不繼而產生社會問題，已然成為一股安定社會不容忽視的重要力量。