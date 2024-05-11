美股多數收紅 道瓊連八漲 台積電ADR猛漲4.5％刷新高

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聯準會官員持續放鷹但暗示下一步動作不太可能是升息，市場對降息的預期回升，美股主要指數漲跌互見，道瓊收紅逾125點，連續8天上漲，標普小幅走高0.16%，那指接近平盤。此外，因4月營收大增，台積電ADR勁揚4.5%，再刷新高，輝達結束連3日跌幅，收漲1.27%。

道瓊工業指數上漲125.08點，或 0.32%，以39,512.84點作收；標普500指數上漲8.6點，或 0.16%，以5,222.68點作收；那斯達克指數下跌5.4 點，或0.03%，以16,340.87點作收；費城半導體指數上漲48.26點，或1.01%，以4,808.03點作收。

本周三大指數周線收紅，道指周線上漲2.16%，為去年12月以來最佳單周表現，那指周漲1.14%、標普周漲1.85%，。

數據方面，美國密西根大學發布5月消費者信心指數，初值超預期大跌至67.4，創半年來新低，消費者對未來一年的通膨預期則攀升0.3%至3.5%，創半年來新高，顯示由於預期未來通膨上漲，美國消費者信心下滑。

在聯準會主席鮑爾暗示下一步行動不太可能是升息，並指出利率可能見頂之後，投資者變得更加樂觀；強勁的財報季以及就業市場的降溫，也讓投資者對美股更具信心，美林和美國銀行私人銀行投資長Chris Hyzy認為，現在處於長期牛市的早期階段。

政經方面，週五有多位聯準會官員對貨幣政策發表看法。

聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 認為今年沒有降息的理由，指出前幾個月的數據顯示美國通膨仍持續承壓，他需要更長一段時間才能找回對通膨達到2%的信心；明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）稱，他對現在的高利率對通膨的限制性持謹慎態度，並指出再次升息的門檻很高，但不排除有這種可能性：達拉斯聯邦準備銀行主席洛根（Lorie Logan）表示現在談降息的時間過早，現在的緊縮還存在不確定性。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示儘管最近的數據顯示今年的物價有所上升，但他不認為通膨會持續高漲，他說：「目前並沒有太多的證據表明通膨政停滯在3%」

個股方面，由於AI需求旺盛，台積電4月銷售額增長近60%，激勵台積電ADR高漲4.53%至每股149.26美元，再創歷史新高，也帶動輝達止跌回升，收漲1.27%。

台股ADR方面全數收紅，台積電ADR上漲6.47美元，漲幅4.53%，收報149.26美元；日月光ADR上漲0.26美元，漲幅2.53%，收在10.52美元；聯電ADR上漲0.12美元，漲幅1.51%，以8.06美元作收。