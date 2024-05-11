中方歡迎聯大通過巴勒斯坦入聯決議

大陸央視報導，北京時間5月10日深夜，聯合國大會緊急特別會議以壓倒性多數通過決議，認定巴勒斯坦國符合《聯合國憲章》規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國，建議安理會重審巴勒斯坦的「入聯」申請。中國常駐聯合國代表傅聰在表決後的發言中表示，中方歡迎這一歷史性的決議。 傅聰指出，以巴衝突幾十年來循環往復，一代代巴勒斯人民失去家園，在占領之下顛沛流離，是當今世界不斷撕裂、持續流血的傷口。獨立建國是巴勒斯坦人民的長期夙願，正式加入聯合國是這一歷史進程中的關鍵一步。巴勒斯坦應該享有與以色列同等的地位，巴勒斯坦人民應該享有與以色列人民同等的權利。支援和推進巴勒斯坦獨立建國進程，為落實「兩國方案」、實現中東持久和平提供有力保障，是國際社會的共同責任。令人遺憾的是，巴勒斯坦國成為聯合國正式會員國的申請於4月18日被美國在安理會無情否決。美國在以巴問題上一再使用否決權，無理阻撓國際社會為解決巴勒斯坦長期遭受歷史不公所作出的努力，不符合一個負責任大國的擔當。 傅聰表示，緊急特別聯大以壓倒性多數通過決議，重申巴勒斯坦人民擁有包括獨立建國在內的自決權，確認巴勒斯坦國符合成為聯合國正式會員國的資格，建議安理會重新積極審議巴勒斯坦國加入聯合國的申請。中方歡迎這一歷史性的決議，這反映了國際社會的人心所向。中方參加了這項決議的共提。中方支援安理會根據聯大決議的要求，盡快重新審議巴勒斯坦國的申請，期待有關國家對此不要再繼續拖延、設置障礙。 傅聰說，決議對巴勒斯坦國參與聯合國活動和有關會議作出進一步安排，賦予巴勒斯坦國新的權利和特權。中方理解，這些是在無可奈何、別無選擇情況下的特殊安排，是對巴勒斯坦長期遭受歷史不公的補救，是對美國濫用否決權的糾偏。中方認為，在《聯合國憲章》允許的範圍內作出這些特殊安排，有助於讓國際社會更充分地聽取巴勒斯坦的呼聲，有助於巴勒斯坦在相對平等的地位上同以色列進行對話和談判。決議明確，有關安排屬於例外，不構成先例。中方相信，有關安排不會是永久的，總有一天巴勒斯坦國將成為聯合國正式會員國，將在聯合國同其他會員國一樣享有充分、平等的權利。 傅聰強調，以巴問題久拖不決的癥結在於「兩國方案」沒有得到落實。多年來以色列作為佔領方不斷侵蝕「兩國方案」的基礎，當前已持續7個多月的衝突更可能徹底葬送「兩國方案」的前景。中方敦促以色列停止對迦薩民眾的集體懲罰，停止推進對拉法的軍事進攻，切實消除對人道物資進入迦薩的一切限制。在約旦河西岸，以色列應該停止一切定居點活動，切實遏制愈演愈烈的定居者暴力。中方將繼續發揮建設性作用，為推動立即停火、重振「兩國方案」，早日實現以巴雙方和平共處、中東長治久安作出不懈努力。