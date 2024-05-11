他退休靠00878這季爆賺61萬股息 專家曝3招ETF投資秘訣

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【中時新聞網 吳美觀】國泰永續高股息ETF（00878）擁有125萬股民，受到很多存股族喜愛。投資達人陳重銘表示，00878於2020年上市時，他推薦給朋友的父親，對方買了1200張，上季領到48萬股息，這季可能到61.2萬現金股利，而價差更賺了800萬。他建議年輕人，定期定額投資，領息後持續買回，重點是股災時要「勇敢加碼」。

陳重銘在臉書發文表示，00878是一檔讓人有面子、有裡子的好股票，2020年7月要公開發行時，推薦給一位朋友的爸爸，他當時買了1000張，後來又加碼200張。3年多下來，每一季安穩的領股利，而且越領越多。

他提到，上一季配息0.4元，老人家可以領到48萬。這一季要配息0.51元，更可以拿到61.2萬元，退休生活真的是安穩。更不要說股價從15元漲到現在的22.83元，價差就賺了800萬。

00878的特點在於股利分數，選擇最近一年與三年的高股息成分股，所以可以維持穩定配息。

陳重銘表示，如果想要存股領股利，00878是不錯選擇。年輕人無法一次買1000張怎麼辦？重點在於紀律，定期定額慢慢買，每季領息後持續買回，重點是股災時要勇敢加碼。只要一步一腳印堅持下去，相信等你老了之後，可以靠00878來養你。

00878成立近四年來，採用每季配息機制，於2、5、8、11的四個月份進行除息，其穩健的配息風格深受投資者青睞，國泰投信官網已公布第二季預估配息金額為0.51元，換算年化配息率逾9%，創成立以來最高。

00878本次除息交易日為5月17日，最後買進日5月16日，配息發放6月13日。

◎本文所提及的個股及ETF，非任何投資建議與參考，請自行判斷審慎評估風險。