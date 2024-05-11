不是經濟補貼 大陸問卷研究就業支持政策更激勵青年生育

澎湃新聞11日報導，根據大陸一項問卷研究顯示，就業支持政策更激勵青年生育，而非經濟補貼。「越是尊重和支持青年人特別是女性的事業發展，就越能使青年人把婚育視為人生的幸福而不是負擔。如果看不到青年人婚育觀背後的本質，甚至企望他們能夠回到傳統的婚育觀，必然與時代的潮流背道而馳，與青年人的心聲南轅北轍，最終結果可能是事與願違，無功而終。」

據大陸《青年探索》雜誌微信公眾號10日消息，基於大陸全國3萬2282分大學生戀愛、婚姻和生育觀念調查問卷數據樣本，大陸首都經濟貿易大學勞動經濟學院教授茅倬彥和博士生姬思敏、萬琳琳分析了低生育率下當代大學生戀愛、婚姻與生育觀念發展動向，相關文章刊發在2024年第2期《青年探索》雜誌。 研究發現，當代大學生強調戀愛婚育的「自主選擇」，對婚姻和生育仍抱有期待；擔憂「婚育與事業」的衝突，個人事業發展是婚育的重要前提；「未婚同居」接受度高，但「非婚生育」接受度低；婚育觀念存在性別差異，女性婚育意願更為消極。

這篇論文使用的「2022年大學生調查」，是在2021年11月至2022年1月由中國計畫生育協會、首都經濟貿易大學、中國青年網路和中國人口與發展研究中心共同組織實施。該調查綜合考慮學校所在省分和城市的經濟水準，共選取8個省（市）。其中，北京代表直轄市，廣東、浙江代表東部地區，湖北、江西代表中部地區，青海、雲南代表西部地區，吉林代表東北地區，在選定的省分中隨機抽取大、中、小城市各一個，在抽中城市裡再隨機抽取高校，本次調查共回收問卷3萬3321分，有效問卷32282分，有效率96.88％。 文章稱，調查發現，盡管不同學生群體的城鄉、地域和家庭背景存在差異，但其婚育觀念表現出驚人的一致趨向： 戀愛觀念上，一是半數以上大學生有戀愛經歷（53.86％）；二是盡管戀愛經歷開始得早，但戀愛中的性行為並不普遍；三是戀愛動機以情感需求為主，時間精力成本是阻礙戀愛的主要因素。 婚姻觀念上，一是不再認為結婚是人生的必然經歷，而將追求精神和物質提升作為婚姻主要目標；二是結婚不再是性行為的前提，情感基礎和事業穩定成為結婚必備條件；三是不再視離婚為羞恥。 生育觀念上，一是生育意願很低，生育與結婚出現脫嵌；二是生育性別偏好弱化，更關注子女品質；三是重視生育的養老功能而非傳宗接代，受家庭和周圍群體影響極弱；四是「婚姻和事業的穩定」是最看重的生育必備條件；五是「分娩疼痛」成為女性害怕生育的首位原因；六是生育政策對生育意願的影響極弱，就業支持性政策更受期待。 具體而言，三孩政策對大學生生育意願影響有限，超過四成大學生（41.99％）表示不會因政策改變生育意願，因為政策出臺而增強生育意願的僅有8.26％，近四成（38.68％）表示對三孩政策不清楚，說明政策宣傳還需要加強。在受訪大學生對生育支持政策選擇中，保障女性就業公平（60.68％），女性充足的帶薪產假（58.51％）是增強生育意願最受關注的條件，遠高出其他政策，其次是男性充足育兒假（39.48％）、優質公立學校教育資源（38.29％）和彈性工作時間（33.93％）；有20.57％認為低價安全的托育機構可以增強生育意願。而經濟支持政策激勵效果並不看好；稅收減免、購房優惠、生育現金津貼等政策對大學生增強生育意願的效應都相當微弱，比例僅分別為7.86％、10.19％、9.41％；還有17.7％的人表示無論給什麼政策都不會增強自己的生育意願。 茅倬彥等人表示，總體上，當代大學生戀愛婚育態度仍然較為積極，但也出現了一些新的變化。主要表現為：理想婚育年齡較晚，與以往研究相比呈現年齡逐漸增加趨勢。生育意願不斷下降，遠低於更替水準，重男輕女、多子多福、傳宗接代等傳統觀念已近消失。進入婚育的條件更加理性，與以往關注情感、經濟基礎不同，當代大學生更加關注自身事業的穩定發展。值得注意的是，城鄉地區間差異微弱，性別差異在拉大，女性對不良婚姻關係的忍耐程度降低，婚育態度更為消極。