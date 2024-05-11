賺「媽媽樂」商機 連鎖餐廳觀光飯店搶生意有「奇招」

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農曆年後疫後報復性消費力道逐月遞減，進入五月報稅季，民眾消費支出更轉趨保守內歛，為搶攻母親節孝親感恩餐飲與住房商機，連鎖餐飲集團與觀光飯店除傾力「巧立名目」推出各式促銷方方案以廣招徠，海霸王集團旗下「打狗霸火鍋」、馬辣集團旗下「問鼎」宮廷火鍋、六福旅遊集團、王品集團 ，以及北投大地酒店，今年都有新「哏」吸睛，媽媽的名字、年次與歲數，甚至「微笑曲線」都可以兌換好康，而送媽媽去享受傳統台式洗頭或頭皮養護療程，則是今年觀光飯店爭取媽媽入住設計的特殊禮遇。

過往，餐廳或飯店促銷餐飲或住房所用策略不外乎「加」 或「 減」，前者是加碼、加菜或加贈品；後者是直接下折扣、殺價促銷。同時，過去母親節大檔，業者只要推出主題活動或主題大餐，不必太費勁促銷，生意就會上門、強強滾。

但是今年不同，由於去年報復性消費墊高了基期，加上愈來愈多新軍加入市場競爭，消費者選擇增加，業者若不同中求異、創造差異化賣點，就不易勝出、進而達成長目標。

搶攻母親節孝親感恩商機，主攻個人火鍋、且不另加收10％服務費的「打狗霸」火鍋餐廳推出促銷活動，於5／3日起至5／19日止四人同行帶母親到餐廳用餐，媽媽出示身份證件，同行中最年長母親今年幾歲，就送幾顆蛤蜊。

這一鍋集團旗下「這一鍋Share More吃到飽」品牌，從5月1日至5月12日只要四人以上皆點選798元套餐，即可參加「時光禮物珍選活動」，出示媽媽身分證件即照媽媽年齡，幾歲就送幾隻特級藍鑽蝦。而燒肉連鎖「燒肉同話」也是從媽媽年紀切入，到餐廳消費任一套餐，即可加購單品時依媽媽身分證上的年次進行折扣優惠。

「問鼎」宮廷火鍋則祭出「媽媽歲數加碼贈玫瑰松阪豬花」活動，5/9日起至5/31日止，含3成人以上同行，提前至少1日訂位並主動告知參與此活動，同桌每成人消費滿1000元，用餐當日推派一位女性代表大方秀出相關證件，年齡若是在20~29歲，即贈手切玫瑰松阪豬2朵；30~39歲即贈3朵；以此類推。

王品集團旗下「王品牛排」推出母親節尋人活動，即日起到5／31，媽媽姓名中有「真、心、謝、禮」任一字或同音字，不分平假日，到全台「王品牛排」內用消費2客套餐，出示證件，即款待價值1,375元的「起司焗烤帝王蟹」一份。另一品牌「聚日式鍋物」即日起至5月底，消費指定套餐並前往品牌社群完成濾鏡遊戲，透過AI偵測媽咪的「微笑弧度」即可兌換鮮蝦加菜。5/2日至5/31日，孝親子女們帶媽咪到「青花驕」，並在個人社群頁面po出媽媽用餐照片並標記品牌帳號，亦款待松阪花禮。

5月1日起至5月31日，平日午餐至南港六福萬怡酒店內「敘日」全日餐廳用餐，雙人同行並持今年度任一繳稅單據，如4月使用牌照稅繳款書、5月房屋稅繳款書、112年所得稅額試算通知書等，即享第二人餐費半價優惠。此外，即日起至6月30日，平日凡持有DON DON DONKI唐吉訶德南港店實體發票或消費明細至「敘日」全日餐廳吃午餐，亦可享第二人半價優惠，「粵亮」廣式料理平日亦享85折優惠。

開在日本旅人最愛的台北市中山區的六福居公寓式酒店，則是與與風靡日本社群，日本新聞媒體、日本觀光雜誌皆有報導的「PRO Cutti髮藝沙龍」獨家合作推出「台灣式洗髮住房專案」。此店家是日本國際巨星「渡邊直美」訪台時曾前往並分享的髮廊，有趣的體驗更讓後來日本旅客來台旅遊，指定朝聖的台灣式洗髮店家。

六福居「台灣式洗髮住房專案」每房每晚6,199元起，可入住18坪大、廳房獨立的都會景觀套房，並含交誼廳Happy Hour時光，以及風靡日韓旅客，價值千元以上的「台灣式洗髮」體驗。台灣式洗髮採坐姿洗髮全程近40分鐘，先是透過指腹按摩頭皮，在坐洗過程中隨著泡泡大量蓬發之際，髮型師透過手技留下咖啡杯、冰淇淋、101造型等等，巧手隨機創作趣味造型，十分療癒，後段可享受專人按摩脖肩頸的服務。

母親節感恩孝親，北投大地酒店宣布攜手知名連鎖沙龍「HAPPYHAIR」推出「HAPPY LADY」一泊二食假期，售價15,200元含兩人入住奇岩客房一晚，平日入住有機會升等楓林客房，再加贈養顏面膜，以及價值3,000元的「HAPPYHAIR頂級頭皮養護療程」招待券，於全台據點皆可使用。特製晚餐主菜可自選主廚拿手菜「威靈頓牛排」或「波士頓龍蝦」，甜點更免費升等為4吋東方美人茶風味的花束造型蛋糕，讓親愛的媽媽在旅程中當個名符其實的HAPPY LADY。