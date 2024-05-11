《商情》天氣干擾 美豆觸一個月高價

【時報-臺北電】綜觀近一周芝加哥(CBOT)穀物期貨漲跌互見，其中玉米期貨漲至1月下旬的最高價，隨後回吐漲幅，大豆期價觸及一個月高價，因洪水擾亂了最大出口國巴西的收成，小麥期價從12月的最高點下跌，隨後俄羅斯宣布主要糧食產區霜凍進入緊急狀態反彈上揚。

綜觀近一周，上周五(5/03)穀物多收揚，其中玉米期貨漲至1月下旬以來的最高價，隨後回吐漲幅，大豆期價觸及一個月高價，因洪水擾亂了最大出口國巴西的收成，且疾病侵蝕了阿根廷的玉米作物；小麥期價觸及一週高點，由於對全球最大小麥供應國俄羅斯乾旱天氣的擔憂再次升溫；周一(5/06)小麥、大豆和玉米期價續飆升至數月高點，由於擔心巴西和俄羅斯天氣可能損害農作物；周二(5/07)及周三(5/08)穀物期貨回落，其中小麥期價從12月的最高點下跌，而玉米期價則從四個月高點回落，大豆期價也因獲利了結從近期高點回落而收低；截至周四(5/09) 小麥期價上漲，因俄羅斯宣布主要糧食產區霜凍進入緊急狀態，而大豆和玉米期價在美國農業部月度供需報告發布前下跌。

分析師指出，截至上周大豆期貨連續第二周上漲，創下一個月來最高，因為巴西南部發生嚴重洪水，美國多雨天氣放慢春播，不過美國大豆出口銷售整體不振，限制價格漲幅；另外，巴西南里奧格蘭德州部分地區持續發生洪水，未來仍將降雨，威脅尚未收割的大豆作物，本周美國中西部大部分地區，三角洲地區以及美國平原的天氣多雨，將導致播種工作放慢。

影響價格波動品項有: (20240503~20240509)

05/06近月玉米，報457美分，近月高價漲4.94%。

05/06近月小麥，報632.25美分，近月高價漲11.75%。

05/06近月大豆，報1234.75美分，近月高價漲4.51%。

05/06近月豆粉，報381.2美元，近月高價漲13.45%。

05/09近月豆油，報42.01美分，近月低點跌12.3%。

(倪淑茹編輯)(商品行情網)